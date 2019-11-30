　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不噴口水！蔡英文臉書談「實在經濟文」：下一個四年經濟更亮眼

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文臉書談政策。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文臉書談政策。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

距離2020總統立委大選只剩下倒數42日，藍綠戰火越燒越旺，選戰口水也越來越多。力拼連任的總統蔡英文30日透過臉書表示，與與其看那麼多政治口水，不如看一下實實在在的經濟文，強調下一個四年要讓台灣經濟更亮眼。

蔡英文透過臉書表示，因應未來金融科技的發展潮流，政府積極研議放寬法規，也投入更多資源，和業界攜手迎接新的挑戰。

蔡英文指出，面對科技創新對金融帶來的劇烈改變，這三年蔡政府已經打下三個基礎。第一，成為全世界第一個專法實施「監理沙盒制度」的國家，協助業者加速創新；第二，啟用「金融科技創新園區」，提供更周全的研發資源和諮詢服務；第三，開放設立三家純網路銀行，並啟動「開放銀行」策略。

蔡英文提到，昨天在台北金融科技展宣布，下一個四年，政府要推出更多計畫，繼續增加台灣金融服務的競爭力。

蔡英文說明，因應美中貿易戰，要打造台灣成為「亞洲企業資金調度中心」。過去，許多台商把香港或新加坡當成企業的資金調度中心，未來，將放寬國內分行（DBU）和國際金融企業分行（OBU）的流動限制，增加外幣資金運用的便利性，讓金融與產業做更深的結合。

另外，蔡英文指出，因應香港情勢變化，要打造台灣成為「亞洲高階資產管理中心」。政府將研議開放16項過去香港和新加坡有、台灣沒有的金融商品，吸引客戶來台進行財富管理，也吸引國際機構和人才來台灣，提升競爭力。

最後，政府要建立「國家融資保證機制」。蔡英文解釋，過去，國內金融業對投入高知識門檻的專案融資、海外大型基礎建設等業務，態度比較保守，連帶使重要的經濟發展項目，因融資問題難以進行。未來，政府將針對國家重大經濟發展項目，成立「國家融資保證」的機制，提供部分保證成數，分擔部分風險，來促進融資計畫的成案和成功。

蔡英文強調，蔡政府會讓台灣人的資金，回到台灣的土地上。讓台灣人管理台灣人的資金，壯大台灣的金融產業。

其他人也看了這些...

駁斥關說砂石案！韓陣營5點聲明還原30年前「選民陳情」
亮「公文證據」反擊韓國瑜　黃國昌酸：是忘記了、還是害怕想起來？
黃國昌爆韓國瑜、李佳芬動用國家機器　掠奪國有地盜採砂石牟取暴利

白白胖胖也是一種美

ET快訊
阿乃主動提分手！孫安佐「心碎回應了」認愛7天她吐心聲
高以翔助理沉默3天心碎道歉「只有對不起」　粉絲怒：已經回不來
12月「8大新制」上路！發票中獎5千內免扣稅、高雄騎樓禁菸
收負評「小孩吵被白眼」店家自清！曝女師「門口換尿布+5人點2
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

女力相挺！范雲、謝佩芬站台張銘祐：堅軔力量「翻轉大文山」

109年國考11項新措施一次看　高考刪9類科、普考刪7類科

LIVE／韓辦5聲明駁斥關說砂石案　黃國昌1430再開記者會緊咬

不噴口水！蔡英文臉書談「實在經濟文」：下一個四年經濟更亮眼

赴泰簽證變麻煩！朱立倫酸新南向「空頭支票」：拜託最起碼要泰國免簽

推特留言質疑綠營操作共諜案　蔡英文無奈：跟民進黨毫無關係

命理師算藍綠運勢：韓國瑜「策略是對的」、蔡英文「有加油空間」

韓國瑜迴避爭議喊「下一題」　蔡英文：總統候選人面對質疑應釐清

「有感受蔡英文誠意」　妙天不挺韓：這次總統大選我都不介入

韓國瑜喊「廢年改」　蔡英文批：任意說廢除！只會讓爭議又起

女力相挺！范雲、謝佩芬站台張銘祐：堅軔力量「翻轉大文山」

買房後弟弟常來過夜！台南男大戰只能「靜音模式」…氣炸PO文：該趕走他嗎

中職／林祐樂替12強中華隊開心　做好6搶1準備

蔗糖、果糖、砂糖哪個好？專家「1招」算出肥多少...控制最重要

Melvita推出好眠香氛保養　天天聞養出易瘦體質

只有2天！原農好物「樹豆奶酒、紅藜啤酒」前進台北希望廣場

阿乃主動提分手！　孫安佐「心碎回應了」…認愛7天她吐心聲：只有自己承受

貓頭鷹怎麼坐？「盤腿+短腳丫往前伸」...超萌姿勢讓網笑翻

紅白邁入11年　黃子佼領軍主持群「落漆」拍宣傳片

中職／台體學長跨海教球　施子謙來金門很親切

幼柴爬樓梯「尾巴頂地」突定格 飼主近看笑瘋：原來沒電惹XD

政治熱門新聞

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

韓粉FB團倒戈原因曝　「中國口音金主」消失

韓國瑜拒民調　他曝地下賭盤影響

韓國瑜：當選後我若貪污放棄假釋把我關到死

黃國昌嗆韓國瑜：有膽站出來！攤開資料辯論

妙天不挺韓：這次總統大選我都不介入

泰簽財力不設限　網：100也可以？

親綠學者：「王立強案」是精心安排

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

駁斥關說砂石案！韓陣營5點聲明還原30年前「選民陳情」

扁：興票案黑資料是國家機器出來的

快訊／黃國昌14:30召開記者會

「兩顆西瓜」讓林郁方大讚韓國瑜浪漫又惜情

黃國昌酸韓國瑜　是忘記了、還是害怕想起來？

更多熱門

相關新聞

LIVE／韓辦駁斥關說砂石案　黃國昌再開記者會

LIVE／韓辦駁斥關說砂石案　黃國昌再開記者會

時代力量立法委員黃國昌28日在臉書踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石，29日召開記者會痛批掌握權力的政治人物濫用權勢，「這才是國家機器動起來」。韓國瑜競選辦公室29日晚間發表五點聲明，強調一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。不過，黃國昌30日上午再次發出採訪通知，表示將於下午14時30分召開「回應韓國瑜競選辦公室五點聲明」記者會。

台中藍委參選人黃馨慧競總成立　謝龍介站台力挺

台中藍委參選人黃馨慧競總成立　謝龍介站台力挺

赴泰簽證變麻煩　朱立倫酸新南向空頭支票

赴泰簽證變麻煩　朱立倫酸新南向空頭支票

推特留言質疑綠營操作共諜案　蔡英文無奈：跟民進黨毫無關係

推特留言質疑綠營操作共諜案　蔡英文無奈：跟民進黨毫無關係

韓國瑜迴避爭議喊「下一題」　蔡英文：總統候選人面對質疑應釐清

韓國瑜迴避爭議喊「下一題」　蔡英文：總統候選人面對質疑應釐清

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文賴清德蔡英文高嘉瑜蔡賴配

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲播出「遭性侵全過程」

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！89億財產全歸她

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

小六童溺斃！家屬求償‥6年後法院判免賠

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面