不噴口水！蔡英文臉書談「實在經濟文」：下一個四年經濟更亮眼

▲蔡英文臉書談政策。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

距離2020總統立委大選只剩下倒數42日，藍綠戰火越燒越旺，選戰口水也越來越多。力拼連任的總統蔡英文30日透過臉書表示，與與其看那麼多政治口水，不如看一下實實在在的經濟文，強調下一個四年要讓台灣經濟更亮眼。

蔡英文透過臉書表示，因應未來金融科技的發展潮流，政府積極研議放寬法規，也投入更多資源，和業界攜手迎接新的挑戰。

蔡英文指出，面對科技創新對金融帶來的劇烈改變，這三年蔡政府已經打下三個基礎。第一，成為全世界第一個專法實施「監理沙盒制度」的國家，協助業者加速創新；第二，啟用「金融科技創新園區」，提供更周全的研發資源和諮詢服務；第三，開放設立三家純網路銀行，並啟動「開放銀行」策略。



蔡英文提到，昨天在台北金融科技展宣布，下一個四年，政府要推出更多計畫，繼續增加台灣金融服務的競爭力。



蔡英文說明，因應美中貿易戰，要打造台灣成為「亞洲企業資金調度中心」。過去，許多台商把香港或新加坡當成企業的資金調度中心，未來，將放寬國內分行（DBU）和國際金融企業分行（OBU）的流動限制，增加外幣資金運用的便利性，讓金融與產業做更深的結合。



另外，蔡英文指出，因應香港情勢變化，要打造台灣成為「亞洲高階資產管理中心」。政府將研議開放16項過去香港和新加坡有、台灣沒有的金融商品，吸引客戶來台進行財富管理，也吸引國際機構和人才來台灣，提升競爭力。



最後，政府要建立「國家融資保證機制」。蔡英文解釋，過去，國內金融業對投入高知識門檻的專案融資、海外大型基礎建設等業務，態度比較保守，連帶使重要的經濟發展項目，因融資問題難以進行。未來，政府將針對國家重大經濟發展項目，成立「國家融資保證」的機制，提供部分保證成數，分擔部分風險，來促進融資計畫的成案和成功。



蔡英文強調，蔡政府會讓台灣人的資金，回到台灣的土地上。讓台灣人管理台灣人的資金，壯大台灣的金融產業。

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