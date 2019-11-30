台中黃馨慧競總成立　謝龍介籲：小英得民調、韓國瑜得選票

▲謝龍介站台力挺黃馨慧進入國會。（圖／黃馨慧競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第4選區立法委員參選人黃馨慧30日成立南屯區競選服務處，不分區立委提名人謝龍介站台表示，大家接到民調時就說「唯一支持蔡英文」，讓蔡拿到民調，韓國瑜拿到選票，他還拜託大家支持黃馨慧進入國會，這樣韓的政策才不會令不出總統府。

▲前台中市長胡志強拜託大家支持黃馨慧。

黃馨慧南屯區競總上午成立，除了謝龍介之外，前台中市長胡志強、立委江啟臣、文山伯、挺瑜五虎將及30多名西屯、南屯區里長等人站台力挺，現場人潮爆滿。

▲黃馨慧南屯競總成立，現場人潮爆滿。

謝龍介表示，大家接到民調電話要說「唯一支持蔡英文」，讓蔡英文民調1百分，蔡英文得民調，韓國瑜得選票，他保證韓國瑜一定當選，但是韓國瑜在總統府太孤單，立法院也要過半，否則照顧士農工商的政策會令不出總統府，所以一定要用選票送黃馨慧進國會。

謝龍介說，韓國瑜進總統府，黃馨慧進國會，政黨票就投國民黨，如果有人對政黨票投國民黨感到不爽，1月11日拿到選票先「譙」三聲，拿印章蓋下去後、再「譙」一聲，這樣就有機會看到他自己和二姐出現在國會了。

胡志強則強調，有人天天罵國民黨「聯中賣台」，國民黨現在只剩下在台灣打拚，還要去和中共聯合，恐怕連站的地方都沒有了啊！有人這樣天天「抹紅」別人，但其實台上都是清白、乾淨、正派為民眾打拚的人。

江啟臣說，大家暱稱黃馨慧「二姐」，但問政揭弊犀利、正義之聲，更有議會俠女稱號，其實根本就是「大姊」的角色，6屆議員表現優異，靠的是扎實的實力、進入立法院為大家服務。

隨後會場陸續滾動出大氣球，分別是黃馨慧的政見「開辦長照保險、照顧高齡長輩」、「捍衛軍公教尊嚴、改善退撫基金體質」、「保障新住民人權、消除歧視」、「政府挹注勞保基金、勞工權益不能少」、「充足育兒資源、父母打拼好安心」、「培育新領人才、翻轉青年未來」等。

黃馨慧表示，面對執政黨「完全執政、完全傲慢」，不斷利用國會優勢，通過「一例一休」、「國安五法」，還有日前逕付二讀「反滲透法」等，這些作為不是為大家打拚經濟、也不是為大家拚幸福，完全只為了「愛執政」，她的團隊會用最大努力，用輕快的腳步，扎實的一步一步走遍這塊鄉土「撥亂反正、人民幸福」，創造更美好的未來！

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