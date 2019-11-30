　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中黃馨慧競總成立　謝龍介籲：小英得民調、韓國瑜得選票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲黃馨慧南屯競總成立，謝龍介、胡志強等人到場站台。（圖／黃馨慧競總提供）

▲謝龍介站台力挺黃馨慧進入國會。（圖／黃馨慧競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第4選區立法委員參選人黃馨慧30日成立南屯區競選服務處，不分區立委提名人謝龍介站台表示，大家接到民調時就說「唯一支持蔡英文」，讓蔡拿到民調，韓國瑜拿到選票，他還拜託大家支持黃馨慧進入國會，這樣韓的政策才不會令不出總統府。

▲黃馨慧南屯競總成立，謝龍介、胡志強等人到場站台。（圖／黃馨慧競總提供）

▲前台中市長胡志強拜託大家支持黃馨慧。

黃馨慧南屯區競總上午成立，除了謝龍介之外，前台中市長胡志強、立委江啟臣、文山伯、挺瑜五虎將及30多名西屯、南屯區里長等人站台力挺，現場人潮爆滿。

▲黃馨慧南屯競總成立，謝龍介、胡志強等人到場站台。（圖／黃馨慧競總提供）

▲黃馨慧南屯競總成立，現場人潮爆滿。

謝龍介表示，大家接到民調電話要說「唯一支持蔡英文」，讓蔡英文民調1百分，蔡英文得民調，韓國瑜得選票，他保證韓國瑜一定當選，但是韓國瑜在總統府太孤單，立法院也要過半，否則照顧士農工商的政策會令不出總統府，所以一定要用選票送黃馨慧進國會。

謝龍介說，韓國瑜進總統府，黃馨慧進國會，政黨票就投國民黨，如果有人對政黨票投國民黨感到不爽，1月11日拿到選票先「譙」三聲，拿印章蓋下去後、再「譙」一聲，這樣就有機會看到他自己和二姐出現在國會了。

胡志強則強調，有人天天罵國民黨「聯中賣台」，國民黨現在只剩下在台灣打拚，還要去和中共聯合，恐怕連站的地方都沒有了啊！有人這樣天天「抹紅」別人，但其實台上都是清白、乾淨、正派為民眾打拚的人。

江啟臣說，大家暱稱黃馨慧「二姐」，但問政揭弊犀利、正義之聲，更有議會俠女稱號，其實根本就是「大姊」的角色，6屆議員表現優異，靠的是扎實的實力、進入立法院為大家服務。

隨後會場陸續滾動出大氣球，分別是黃馨慧的政見「開辦長照保險、照顧高齡長輩」、「捍衛軍公教尊嚴、改善退撫基金體質」、「保障新住民人權、消除歧視」、「政府挹注勞保基金、勞工權益不能少」、「充足育兒資源、父母打拼好安心」、「培育新領人才、翻轉青年未來」等。

黃馨慧表示，面對執政黨「完全執政、完全傲慢」，不斷利用國會優勢，通過「一例一休」、「國安五法」，還有日前逕付二讀「反滲透法」等，這些作為不是為大家打拚經濟、也不是為大家拚幸福，完全只為了「愛執政」，她的團隊會用最大努力，用輕快的腳步，扎實的一步一步走遍這塊鄉土「撥亂反正、人民幸福」，創造更美好的未來！

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
阿乃主動提分手！孫安佐「心碎回應了」認愛7天她吐心聲
高以翔助理沉默3天心碎道歉「只有對不起」　粉絲怒：已經回不來
12月「8大新制」上路！發票中獎5千內免扣稅、高雄騎樓禁菸
收負評「小孩吵被白眼」店家自清！曝女師「門口換尿布+5人點2
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中黃馨慧競總成立　謝龍介籲：小英得民調、韓國瑜得選票

老農趕路回家慘遇車拋錨！玉里暖警夜間助推車溫馨背影揪甘心

保障用路人權益　永康警12月1日起加強取締違規停車

用安全來傳遞美味更敬業　永康警向外送員交安宣導

台南安定胡麻產業文化活動登場　黃偉哲：享用本土麻油香支持農民

旭源營造善行義舉助偏鄉小校　80萬改建重寮國小圖書館

嘉義市監理站關懷高齡　下鄉縣市巡迴換發汽車駕照

嘉縣首非營利幼兒園開設　將招收91名幼生

廣設智慧血壓機　嘉縣首佈局141處長照點

東北季風到來溫度驟降　養殖漁業提前做好防寒措施

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

台中黃馨慧競總成立　謝龍介籲：小英得民調、韓國瑜得選票

老農趕路回家慘遇車拋錨！玉里暖警夜間助推車溫馨背影揪甘心

保障用路人權益　永康警12月1日起加強取締違規停車

用安全來傳遞美味更敬業　永康警向外送員交安宣導

台南安定胡麻產業文化活動登場　黃偉哲：享用本土麻油香支持農民

旭源營造善行義舉助偏鄉小校　80萬改建重寮國小圖書館

嘉義市監理站關懷高齡　下鄉縣市巡迴換發汽車駕照

嘉縣首非營利幼兒園開設　將招收91名幼生

廣設智慧血壓機　嘉縣首佈局141處長照點

東北季風到來溫度驟降　養殖漁業提前做好防寒措施

女力相挺！范雲、謝佩芬站台張銘祐：堅軔力量「翻轉大文山」

買房後弟弟常來過夜！台南男大戰只能「靜音模式」…氣炸PO文：該趕走他嗎

中職／林祐樂替12強中華隊開心　做好6搶1準備

蔗糖、果糖、砂糖哪個好？專家「1招」算出肥多少...控制最重要

Melvita推出好眠香氛保養　天天聞養出易瘦體質

只有2天！原農好物「樹豆奶酒、紅藜啤酒」前進台北希望廣場

阿乃主動提分手！　孫安佐「心碎回應了」…認愛7天她吐心聲：只有自己承受

貓頭鷹怎麼坐？「盤腿+短腳丫往前伸」...超萌姿勢讓網笑翻

紅白邁入11年　黃子佼領軍主持群「落漆」拍宣傳片

中職／台體學長跨海教球　施子謙來金門很親切

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

地方熱門新聞

陳明文中埔後援會成立管碧玲、詹雅雯力挺

照顧警察人員舉辦健康醫學講座

年輕世代挑戰資深政治人物

南警執法第三彈違規停車零容忍

嘉市花海節遍地開花超美麗

被批炒地皮　朝王惠美肖像摔水球

87歲松川阿嬤四度來台尋友

陳致曉向林俊憲下戰帖

南迴最長隧道馬拉松　交通疏導管制看這裡

新北農學市集聯合咖啡爽節登場

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

東馬通過重度急救責任醫院　饒慶鈴貼紅榜

張善政安泰醫院座談　堅持支持韓國瑜

更多熱門

相關新聞

LIVE／韓辦駁斥關說砂石案　黃國昌再開記者會

LIVE／韓辦駁斥關說砂石案　黃國昌再開記者會

時代力量立法委員黃國昌28日在臉書踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石，29日召開記者會痛批掌握權力的政治人物濫用權勢，「這才是國家機器動起來」。韓國瑜競選辦公室29日晚間發表五點聲明，強調一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。不過，黃國昌30日上午再次發出採訪通知，表示將於下午14時30分召開「回應韓國瑜競選辦公室五點聲明」記者會。

不噴口水！蔡英文臉書談「實在經濟文」：下一個四年經濟更亮眼

不噴口水！蔡英文臉書談「實在經濟文」：下一個四年經濟更亮眼

赴泰簽證變麻煩　朱立倫酸新南向空頭支票

赴泰簽證變麻煩　朱立倫酸新南向空頭支票

推特留言質疑綠營操作共諜案　蔡英文無奈：跟民進黨毫無關係

推特留言質疑綠營操作共諜案　蔡英文無奈：跟民進黨毫無關係

命理師算韓國瑜運勢「策略是對的」

命理師算韓國瑜運勢「策略是對的」

關鍵字：

2020大選2020台中市立委黃馨慧

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲播出「遭性侵全過程」

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！89億財產全歸她

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

小六童溺斃！家屬求償‥6年後法院判免賠

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面