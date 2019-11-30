赴泰簽證變麻煩！朱立倫酸新南向「空頭支票」：拜託最起碼要泰國免簽

▲朱立倫。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊蕓／新北報導

申辦泰國簽證新規30日上路，不僅程序越變越麻煩，還必須出示財力證明，相較台灣給予泰國旅客簽證優惠，顯得不太公平。前新北市長朱立倫30日出席「韓國瑜柯志恩聯合競選總部成立大會」受訪，酸民進黨拚南向政策簡直空頭支票，「拜託最起碼要有泰國免簽好不好？」

針對國民黨總統參選人韓國瑜發起「民調支持蔡英文」運動，朱立倫回應，韓國瑜本來就是非典候選人，「我想他各種方式都能爭取支持，即便對民調的看法，我也覺得也吸引大家眼球。」

媒體追問這會是險招還是妙招？朱立倫則表示，這很難講，因為也許過幾天會改為說支持韓國瑜，要看看民調有沒有受到不同的影響。至於是否會擔心拖垮區域立委選情，朱立倫說，「不會啦，大家都知道在基層，韓國瑜還是有很強的支持度。」

針對黃國昌爆料韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石。朱立倫表示，選舉不要去談什麼岳父、親戚20、30年以前的事，不如去關心候選人未來四年要做什麼，「挖這種歷史，尤其去挖親戚、長輩，實在不應該。」

另有媒體詢問，針對民眾赴泰國旅遊觀光簽證越來越麻煩，台灣卻給予泰國旅遊免簽。對此，朱立倫回應酸民進黨拚南向政策，「拜託最起碼要有泰國免簽好不好？」不然拚南向簡直空頭支票。

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