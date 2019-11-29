李佳芬被爆家族盜採砂石　陳其邁籲：說清楚比較好





▲陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

時代力量立委黃國昌指控，韓國瑜夫人李佳芬的家族，過去在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石。對此，韓國瑜競選總部發言人葉元之上午感嘆，這又是選舉操作，黃國昌要做任何指控請拿出證據，韓國瑜不會做黃國昌的提款機。行政院副院長陳其邁29日受訪時表示，如果面對質疑，應該說清楚比較好。

黃國昌29日召開記者會出示相關事證，指出李佳芬的父親、也是時任雲林縣議員的李日貴在於1990年代在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，並由李日貴設立的「大通砂石行（嗣後成為「大通砂石股份有限公司」）攫取暴利。隨後，李日貴將雲林縣議員的位置，順利交棒給女兒李佳芬，而女婿韓國瑜也在中央擔任立委。

隨後，黃國昌在臉書發文表示，我不是擠牙膏，我是要看韓國瑜與李佳芬敢不敢說謊！也不是針對李日貴，「我就是看不下去當立法委員的韓國瑜如此濫用權勢、人民買單、蓋堤圈地、圖利自家人。」

黃國昌強調，「韓國瑜就是當事人！」要我貼圖喚醒記憶嗎？先貼第一張，讓你們想想「是忘記了、還是害怕想起來？」

葉元之回應，黃國昌上午記者會對於李佳芬家族質疑，花很長時間講了一個故事，卻都沒有提出任何證據就隨意指控，並聲稱等韓辦回應後還要開記者會說明，這就是一種擠牙膏式的選舉操作，證明黃沒有任何證據。他指出，黃國昌現在排在時代力量下屆不分區立委第四名，為了衝選情難免會有一些選舉手段，韓辦不會隨之起舞，更不會做黃國昌的提款機。

對於李佳芬被爆出家族盜採砂石爭議。陳其邁表示，詳細情況不是很清楚，不過過去在很多砂石盜採的過程中，常跟黑道或地方派系有關，這是在過去很多的例子，具體自己並不是很清楚，假如事涉總統候選人本人或家屬，可能要說清楚會比較好，假如沒有的話就說清楚，有的話針對疑點也要做釐清。