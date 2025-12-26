桃園美女參選人競選布條「被刺眼毀容」　犯嫌落網超瞎理由曝

▲桃園市蘆竹區民進黨市議員參選人簡伊翎昨天傳出被不明人士破壞，不但被戳破雙眼還破相，一旁的前立委鄭運鵬相片也被破壞。（圖／蘆竹警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市民進黨市議員參選人簡伊翎初選布條昨（25）日清晨遭人毀損破壞，當事人獲悉後立即向蘆竹警方報案，蘆竹警分局南竹派出所受理後調閱附近監視器，查出朱姓男子涉有重嫌，於1小時內查獲朱男到案，朱男辯稱酒後心情鬱悶，行經該處時隨手撿拾玻璃碎片割破布條洩憤，警方偵訊後依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

民進黨市議員參選人簡伊翎在臉書透露，選舉帆布昨天清晨遭到惡意破壞，認為不是單純惡作劇，而是對公共秩序、對民主選舉制度的挑戰。完成報案後，警方已迅速展開調查，目前已查獲涉案當事人，相關事證已交由司法程序處理中。相關事實是否涉及任何教唆、慫恿或幕後操弄，將一併交由司法機關釐清，我會全力配合調查並依法追究，不會姑息任何形式的幕後操弄。

簡伊翎強調，「選舉可以競爭，理念可以辯論，但破壞、恐嚇與違法行為，從來不是民主的一部分；任何企圖以非法手段干擾選舉秩序的作為，都已明確踩到法律紅線。這場選舉，是要用政策、專業與行動爭取市民的信任，而不是讓民主被破壞、被操弄，守住法治，就是守住民主，這一點，我不會退讓」。

▲蘆竹警方調閱監視器發現，朱姓男子騎乘自行車經過案發地點，隨即撿拾玻璃割破初選布條。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方指出，南竹派出所員警於昨日清晨7時許巡邏勤務時，行經蘆竹區南福街255巷口時，當下察覺民進黨黨內初選參選人簡伊翎之宣傳布條遭割破毀損，隨即成立專案小組調閱周邊監視器過濾可疑人車。經查，毀損行為發生於25日清晨6時33分許。一名男子騎乘腳踏車行經該處，持尖銳物對布條進行割毀，警方掌握行蹤後，迅速將涉案的朱姓男子查獲到案。

朱男到案時渾身酒氣，經員警實施酒測，酒測值高達每公升0.87毫克，朱男在偵訊時辯稱，因飲酒後心情鬱悶，行經該處隨手撿拾路邊玻璃碎片割破布條洩憤，此舉純屬個人酒後失控行為。警方偵訊後依毀損罪嫌移送桃檢偵辦。

蘆竹警分局強調，對於任何破壞公物、毀損參選人布條等違法行徑，警方必將嚴正執法，絕不寬貸。以維護轄區治安平穩及選舉公正，警方已加強全面檢視轄區內各參選人處所及競選文宣設置地點加強巡邏。