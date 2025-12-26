　
國際

快訊／大谷翔平確定參戰WBC！　日本公布第一階段出賽名單

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平確定出戰WBC。（圖／達志影像／美聯社

記者王佩翊／編譯

日本26日公布2026年世界棒球經典賽（WBC）的首波8人代表選手名單，二刀流大谷翔平確定連續第2屆披上「侍Japan（日本武士隊）」戰袍。日本隊教練井端弘和表示，其他選手將於1月中旬陸續公布。

根據《日本新聞網》報導，井端弘和26日公布日本隊WBC出賽名單，除了31歲大谷翔平之外，大谷在花卷東高的學長菊池雄星則是首次入選。另外還有聖地牙哥教士隊的松井裕樹。

日職部分，2023年協助日本奪冠的功臣北海道日本火腿隊伊藤大海與讀賣巨人隊的翁田大勢雙雙連續第2屆獲得徵召。首度入選的新面孔則有千葉羅德海洋的種市篤暉、埼玉西武的平良海馬以及阪神虎的石井大智等實力派投手。

值得關注的是，此次公布的8名選手清一色都是投手，凸顯日本隊對於投手戰力的重視。

對於全投手陣容的安排，井端教練解釋，「主要是為了因應比賽用球的調整需求。」他表示，WBC使用的比賽用球與各聯盟慣用球款有所差異，提前讓投手群適應相當重要。

談到美國大聯盟選手，井端充滿信心地說，「這些都是實力堅強的球員，相信他們會在春訓期間做好調整，等到集訓時能以最佳狀態會合。」

談到大谷，井端監督強調，「只要讓他在球場上盡情發揮，必定會帶給隊友們正面影響。」

另一方面，外界也同樣關注前屆曾出賽的山本由伸與今永昇太等知名大聯盟選手並未出現在首波名單中。對此，井端監督表示，「還有部分大聯盟球員尚未回覆參賽意願，需要進一步協調溝通。我們已經準備好幾套備案，預計1月中旬會完成包含野手在內的完整名單。」

 
12/24 全台詐欺最新數據

