韓國瑜邀蔡英文辯論　陳其邁：又不是脫口秀！沒白紙黑字誰敢跟他講話

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜邀請總統蔡英文辯論，28日再酸小英用讀稿機。曾經跟韓國瑜辯論過的行政院副院長陳其邁29日受訪時表示，建議韓國瑜準備辯論資料要準備充分一點。他也酸韓國瑜，辯論不是脫口秀，講出來的話到底算不算數，如果沒有白紙黑字就不認帳，誰敢跟他講話。

韓國瑜28日表示，辯論的好處就像打兵乓球，互動性強、激盪火花，透過公開辯論，讓人民了解未來國家領導者要如何帶領中華民國。他強調，如果是用高爾夫球的方式，自己一個人打，打完之後看著讀稿機就把問題講完，這樣民眾不會瞭解的。他希望用辯論的形式，把自己的理念透過問與答、攻與防，闡述清楚，很期待跟蔡英文舉辦辯論會。

對於韓國瑜說法，蔡英文回應，「他大概沒搞清楚，我又不是第一次參加總統選舉，每一次都有參加辯論，也都嚴肅準備每一次的總統大選辯論。」

曾經跟韓國瑜在辯論時交手，卻被對方以護唇膏、耳機等指控抹黑。陳其邁29日受訪時建議韓國瑜，第一個，資料要看充分一點，要準備資料，不要很多想到什麼說什麼。第二個，希望辯論講的話是算話，不要白紙黑字才算話，「這樣誰敢跟他辯論，假如辯論不算話，要白紙黑字才算的話，辯論會變成什麼？就不是辯論會。」

陳其邁強調，韓市長應該要說明，辯論會所說的任何話等同於政見，這可能是韓市長要取信於民眾最重要的根本，「假如他那句話沒有收回來或道歉，沒有白紙黑字都不算的話，那誰敢跟他講話，這又不是脫口秀，辯論是很莊嚴、很神聖，面對民眾交代他未來四年要做什麼，這就是承諾。」