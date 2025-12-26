全台最大遊艇碼頭正式簽約　基隆市府攜手亞果迎向海洋經濟

▲基隆八斗子遊艇泊區促參案簽約，打造全台最大國際級遊艇碼頭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆八斗子迎來海洋城市發展的重要里程碑。基隆市政府今（26日）與亞果遊艇集團完成「八斗子遊艇泊區促參案」簽約暨啟動儀式，宣告全台規模最大的國際級遊艇碼頭建設正式展開。市長謝國樑表示，本案象徵基隆邁向國際化、深化海洋產業經濟的關鍵一步，市府將攜手中央與民間夥伴，共同推動海洋產業升級與城市轉型。

本次簽約儀式由謝國樑代表市府，與亞果遊艇集團董事長侯佑霖完成簽署，並邀請財政部國有財產署、中央與地方民意代表，以及產官學界與亞果集團合作夥伴到場見證，展現中央、地方與學界攜手推動海洋經濟的決心。

ROT＋BOT混合推動 投資逾20億元創造500就業

謝國樑指出，八斗子遊艇泊區促參案是基隆市產業發展史上的重要里程碑，本案採ROT與BOT混合模式推動，初期投資金額預計超過新台幣20億元，將規劃興建約200間房源之旅館及約3,000坪商場空間，預期可創造超過500個就業機會，為地方帶來穩定的經濟動能。

親海、親民、共享 打造全民可親近的港灣空間



謝國樑進一步表示，八斗子遊艇碼頭並非僅服務少數遊艇或船主，而是結合遊艇休閒、觀光商業、飯店服務與城市公共空間的複合型發展基地。未來港區將以「親海、親民、共享」為核心理念，打造開放式公共空間，讓市民與遊客都能親近海洋、享受港灣風景，成為日常生活中可輕鬆走進的海洋場域，進而帶動基隆城市轉型與產業升級。

謝國樑也於致詞中向亞果遊艇集團表達誠摯感謝，肯定其豐富的國際港灣開發經驗，為基隆帶來深具意義的合作契機，並感謝財政部國有財產署與市府攜手推動本案。他強調，市府將持續全力支持八斗子遊艇碼頭後續發展，與各界共同推動基隆經濟成長與國際化進程。

財政部國產署：補齊北台灣休閒遊艇港關鍵拼圖

財政部國有財產署署長曾國基表示，台灣北部長期缺乏具多功能定位的休閒遊艇港，基隆過往以碧砂漁港成為重要遊艇據點，如今八斗子遊艇碼頭在規模與定位上更上一層樓。他特別感謝亞果遊艇集團的投入，並期待未來碼頭能串聯東北角觀光區，甚至帶動全台港口網絡發展，創造可觀的觀光經濟效益。

侯佑霖表示，基隆八斗子遊艇碼頭是亞果串聯高雄、台南、澎湖、台中、台北與基隆等六大主要港口的重要節點，完善西海岸藍色公路的最後一塊拼圖。完成與基隆市府的簽約後，亞果「從南到北」的遊艇營運與海洋休憩產業鏈將更加完整，船主可輕易自本島或澎湖航行至基隆。

推動帆船風氣與國際賽事 讓世界看見台灣海洋文化

侯佑霖也指出，隨著國際級碼頭設施與服務逐步到位，將有助於推動台灣遊艇與帆船風氣發展，未來亞果也將持續規劃客製化海上旅遊與國際級海洋賽事，包括環島帆船航線賽事，讓世界看見台灣獨特而美麗的海洋文化。

產發處長蔡馥嚀表示，市府期待透過八斗子遊艇碼頭的啟動，串聯基隆區漁會、國立臺灣海洋大學及北海岸觀光廊帶，逐步形成完整的海洋產業生態系，不僅可促進漁業轉型、推動海洋教育與研究，也將帶動餐飲、旅宿、交通、建設及服務業整體成長，將基隆豐富的海洋資源轉化為具體的城市動能。

結合維修設施與主題飯店 打造大台北國際級遊艇港

主責開發的亞碁海洋股份有限公司總經理姬琳補充，本案除規劃水域泊位外，亦將建置船艇維修及岸置設施，並結合遊艇主題飯店與觀光商場，未來可望成為大台北地區民眾最容易親近的國際級遊艇港，並將與市府合作，持續優化交通銜接、周邊環境改善及產業輔導等面向，確保整體開發與城市發展同步前進。

謝國樑最後強調，隨著國際級遊艇港正式啟動，基隆可望吸引更多國際遊客與投資目光，這也是市府推動海洋產業、提升城市競爭力的具體成果。基隆作為台灣的國際門戶城市，擁有深厚港灣文化與得天獨厚的海洋條件，市府將透過國際級遊艇碼頭建設，重新詮釋「海洋之都」的嶄新樣貌，逐步成為亞洲區域遊艇文化與海洋休閒的重要據點，讓世界看見基隆，也讓基隆再次因海而興、因港而榮。