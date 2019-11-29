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周佳琪競選總部成立　蘇清泉：送在地新世代進立院　

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▲屏南立委參選人周佳琪競選總部29日在屏東縣新園鄉烏龍村成立，安泰醫院榮譽院長蘇清泉出任主任委員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏南立委參選人周佳琪競選總部29日在屏東縣新園鄉烏龍村成立，安泰醫院榮譽院長蘇清泉出任主任委員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏南立委參選人周佳琪競選總部29日在屏東縣新園鄉烏龍村成立，超過千名以上來自屏南17鄉鎮的鄉親湧入，現場凍選聲不斷。周佳琪競選總部主任委員蘇清泉表示，鄉親一定要團結，將在地新世代周佳琪送進立法院，為屏南開創生機，打開活路。

▲屏南立委參選人周佳琪競選總部29日在屏東縣新園鄉烏龍村成立，安泰醫院榮譽院長蘇清泉出任主任委員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼周佳琪競選總部成立。

▲屏南立委參選人周佳琪競選總部29日在屏東縣新園鄉烏龍村成立，安泰醫院榮譽院長蘇清泉出任主任委員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

周佳琪競選總部成立大會，沒有從外地邀請大咖政治人物，只有在地鄉親，展現真正在地大團結氣勢。會中由家族裡86歲的叔公祖周友春為周佳琪披上出征綵帶，現場響起熱烈凍選聲。

▲屏南立委參選人周佳琪競選總部29日在屏東縣新園鄉烏龍村成立，安泰醫院榮譽院長蘇清泉出任主任委員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉出任主任委員、議長盧文瑞致贈好彩頭。

▲屏南立委參選人周佳琪競選總部29日在屏東縣新園鄉烏龍村成立，安泰醫院榮譽院長蘇清泉出任主任委員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今天出席成立大會的有屏東縣農會理事長黃瑞吉、農會總幹事廖展毅、全國農會理事張恒發、前立委林國龍、周佳琪競總部主任委員蘇清泉、屏東縣議會副議長盧文瑞、縣議員許馨勻、何春美、王薇茗、許馨勻、宋麗華、林明順、李香蘭、何長成、唐玉琴、潘坤福、李世淦、潘連周、盧玟欣、王啟敏、鄭張常敏、張平原、陳志成、鄭雙銓等人，及而鄉鎮長代表、村里長、各社團代表等人到場力挺。

周佳琪競選總部主委由蘇清泉東港安泰醫院榮譽院長擔任、總幹事為潘連周議員、顧問團團長為林國龍前立委。蘇清泉表示，自己站出來，就是要讓大家看到屏南鄉親已經大團結了，屏南沒有分裂的本錢，一定要以大局為重，大家做佳琪的分身，幫忙她拉票，這屆立委拚贏，下次（指下屆縣長）輪到他來拚。周佳琪的團隊非常的堅強，政見非常的紮實，一定可以為屏南開創不一樣的未來。

周佳琪感謝鄉親力挺，允諾一旦當選，一定推動屏南快速道路、高鐵到潮州、高雄捷運橘線到萬丹潮州、高雄捷運紅線到新園東港，以及改善88快速道路塞車問題等。

周佳琪說，交通建設需要龐大的經費支持，一定要有立法委員去中央力爭，交通建設可幫助各鄉鎮均衡發展，帶動地方農漁、觀光及周邊產業發展，進而提升鄉親的生活品質與醫療照顧。在地的她，真正了解在地的需求，一定要到中央力爭，為鄉親解決問題。

車城鄉代表會主席陳政雄說，恆春要求一條屏南快速道路，講了多少年，都沒有動，現在周佳琪提出來要為推動屏南快速道路到恆春半島，馬上就有人來抄政見。與會支持者一致呼籲屏南大團結，選出自己的立法委員。

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