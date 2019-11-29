無懼柯文哲喊「拒投民進黨」 許淑華：年輕人站出來！用選票翻轉台灣





▲前行政院長游錫堃陪同大安區立委候選人謝佩芬、許淑華於白蘭市場拜票。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲近來頻頻與民進黨主席卓榮泰隔空交火，昨更爆氣反擊，怒批卓就是典型的傲慢，如果民進黨嫌票多，不喜歡民眾黨的票，「我就下令我們都不要投給小英」。民進黨立委候選人、台北市議員許淑華29日受訪時不甩柯文哲酸言酸語，強調民進黨會用謙卑的心繼續努力，重要的是年輕人要站出來，用選票翻轉台灣。

28日受訪時爆氣威脅要下令柯粉不要投蔡英文，隔了一天後，柯文哲表示，人家政治上朋友要多敵人要少，「有時候民進黨希望你們支持他然後又每天K你，實在是」。蔡英文29日受訪時回應，人民有自由意志，不是政治人物可以下令他們可以做什麼的，政治人物只能拜託人民做事情。

許淑華29日和同黨立委候選人謝佩芬，一起在「母雞」前行政院長游錫堃陪同下掃街拜票。對於柯文哲說法，許淑華表示，民進黨一直都很謙卑，很努力經營基層，政績和政見都沒有少過，選舉不要到人身攻擊就好，會用謙卑的心繼續努力。

許淑華提到，相信不管是黨內大咖和蔡總統或是小雞都好，一定會謙卑的繼續努力，替人民把每一件事情都做好，希望大家共同努力，不要再分彼此，台灣人應該團結一起。

針對選情，許淑華透露，每個月都有做民調，目前民調顯示都很好，而且持續攀升，今天有游錫堃替自己站台，黨內大咖母雞替小雞輔選，把氣勢拉起來後，支持度和積極度比以往更好，「對選舉很有信心！」

許淑華強調，最重要的還是年輕朋友要站出來，面對國民黨提出吳斯懷等親陸候選人，不只應該下架吳斯懷，還要下架整個國民黨的親陸立委，年輕人要用選票翻轉台灣，捍衛自己和下一代。

游錫堃致詞時稱讚許淑華，在地深耕多年，曾經擔任四年的議員，文化、教育、內政都是其專業，以後進入國會一定能替台北市帶來更多建設。