地方 地方焦點

陳亭妃函告黨中央　籲比照選罷法規範不明民調守住台南初選公平

▲民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃發函通報黨中央，呼籲比照選罷法規範來源不明民調，維護初選公平。（記者林東良翻攝）

▲民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃發函通報黨中央，呼籲比照選罷法規範來源不明民調，維護初選公平。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，立委陳亭妃26日正式發函通報民進黨中央黨部及中央黨部選舉對策委員會，針對近期特定媒體與網路平台發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐已違反《公職人員選舉罷免法》相關規定，呼籲黨中央比照中央選舉委員會標準，採取必要作為，維護初選制度的公平性與公信力。

陳亭妃指出，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、調查時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

陳亭妃並引述中央選舉委員會過去說明指出，凡發布未依法揭露必要資訊的民調，依法可處高額罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，處罰將進一步加重。她強調，政黨初選同樣應受選罷法精神與規範約束，不應成為法律監督的例外。

陳亭妃表示，此次通報並非針對特定對象，而是希望黨中央與選舉對策委員會能建立一致標準，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露調查內容，避免錯假訊息誤導民意、影響初選進程。

她也呼籲，在選舉關鍵時刻，各方應共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌，確保競爭在清楚規則下進行，維護民進黨初選制度的公正與社會信任。

陳亭妃函告黨中央　籲比照選罷法規範不明民調守住台南初選公平

陳亭妃函告黨中央　籲比照選罷法規範不明民調守住台南初選公平

民進黨台南市長初選倒數，各式民調百家爭鳴，而投入初選的綠委陳亭妃今（26日）發函通報民進黨中央黨部與選對會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。對此，民進黨回應，目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第一項規定。

陳亭妃選罷法規範台南初選

