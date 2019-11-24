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共諜身份竟然是詐欺犯？韓國瑜笑「這次不是塞一棟房子給我」

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

政治中心／台北報導

媒體報導指中共間諜向澳洲情報單位投誠，並指稱北京當局策劃干擾台灣選舉。大陸公安部23日深夜發布針對此案「情況通報」，案情大逆轉，指自稱共諜的王立強，竟是涉嫌詐騙的在逃人員。對此，國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨每到選舉就搞抹紅，並笑說「這次不是塞一棟房子給我」。

大陸靜安分局表示，2016年10月，王立強因詐騙罪被福建省光澤縣人民法院判處有期徒刑一年零三個月，緩刑一年零六個月。2019年2月，王立強虛構進口汽車投資項目詐騙東某人民幣460餘萬元。2019年4月19日，上海市公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對王立強進行立案偵查。

總統府23日表示，針對國際媒體有關滯澳前中國情報人員之相關報導，政府部門高度重視本案，國安單位已有所掌握，在查證後若確有相關不法情事，一定依法嚴辦。

韓國瑜23日再度透過臉書重申：如果有拿中共一塊錢，立刻退出總統大選。

韓國瑜貼文質疑執政黨，「他住過哪裡的調查告一段落了嗎？抹黑之後接著抹紅了」，文末也特別用hashtag指出，「漏洞百出疑點重重的栽贓」、「這次不是塞一棟房子給我」、「7000億還是沒有匯回來」、「愛台灣不是民進黨的專利」。

▲▼自稱共諜王立強「詐騙被判刑」　大陸公安：假投資騙2千萬外逃。（圖／上海市公安局）

▲自稱共諜王立強「詐騙被判刑」　大陸公安：假投資騙2千萬外逃。（圖／上海市公安局）

韓國瑜受訪時則說，「怎麼突然還有40多天投票，突然冒出一隻阿貓或阿狗，拋出國際大新聞，國安局、調查局應該迅速立案，向全國2300萬人民保證，有證據辦到底，絕對毋枉毋縱。沒有證據，不要放假新聞，如果明明沒有證據、放假新聞，國安局長、調查局長必須立刻下台。」

韓國瑜說，黑韓產業鏈越來越興旺，現在連國外資金、國際資源都進來了，黑韓產業鏈已經變成跨國企業，「哪有這種搞法」。他批評NCC變成髒兮兮，只為執政的民進黨服務，漠視全台灣90%的媒體不敢監督執政黨。

此外，軍情局前副局長翁衍慶質疑，情報工作著重單線領導，但王立強說自己同時有2名上司，負責台灣、香港兩邊的業務，這絕對不可能，且軍隊相當強調資歷、輩分，以王的年紀來看，軍銜最多也就是上尉，但對台、對港的業務層級相當高，不可能由這種年紀的人（28歲）負責。

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