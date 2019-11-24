捐韓國瑜9千萬大陸間諜破綻多　郭台銘籲清查：牽涉國安問題

▲郭台銘。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對外媒報導一名逃到澳洲的大陸間諜透露，北京正在暗中干擾台灣2020年總統大選，策畫推翻蔡英文，資助韓國瑜幫他勝選，但事後他的陳述內容被發現不少破綻，上海公安也聲明他是一名詐欺犯。對此，鴻海集團創辦人郭台銘24日表示牽涉到國安及法律層面，執政黨、在野黨都應該清查。

郭台銘上午陪同新北市第10選區立委候選人李縉穎掃街時受訪指出，在選舉期間「你言我語」的，確實是國家安全問題，這個案件牽涉到國安及法律層面，但他沒有拿到任何證據所以不能隨便回應，呼籲執政當局的民進黨、在野的國民黨都重視這件事情的存在，包括陳述內容指名道姓、特定媒體，這些媒體他在初選時都點名過了。

郭台銘表示，一定要查到底，這不是抹紅抹黑、你指證我我指證你，這是國際投誠案件，也是國安問題，沒拿到證據前誰都不能妄加預測，民進黨現在執政，一定要查清，國民黨也要請國政顧問團去查，這個指控確實是會影響台灣選民的指標。

一名自稱中國大陸間諜的男子王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）日前宣稱，2018年的選舉中，他協助向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元），立刻被韓陣營否認。事件過後，陸媒23日揭露，王立強其實是個詐騙犯，日前才因為詐騙罪被判處有期徒刑，目前涉案在逃當中。

王立強先前指出，自己是中國大陸的情報人員，2018年曾幫助募集約280萬美元，提供韓陣營進行運用。不過，韓國瑜的政策顧問趙建民隨後反駁，韓國瑜不可能隨意收下來路不明的錢，「我認為這是不可能的。」

根據澳媒《時代報》（The Age）報導，王立強先前說明，他任職的情報部門為了影響台灣的政治體系，與媒體高層進行接觸，希望藉此推翻敵方陣營的候選人。據了解，王立強同時向澳洲政府提供約17頁的聲明，希望能藉此求得政治庇護。

對此，上海警方指出，王立強其實是一名詐騙逃犯，另外從他陳述的工作量來看，勘稱是「史上最過勞間諜」，不太可能是他一個人能夠負擔的工作量。

上海市公安局靜安分局的聲明指出，王立強所謂的「中國特工」身分相當有爭議，王男其實是無業的涉案在逃人員，2016年10月因詐騙最被人民法院判處有期徒刑，2019年4月又騙了人民幣460萬元（約新台幣2000萬元），涉嫌詐騙罪，讓上海市公安局靜安分局立案調查。

經過核查後，靜安分局說明，王立強所持有的「中華人民共和國護照證件」及「香港永久居民身分證件」都是偽造證件，目前公安機構正在對此進行進一步調查。

▲中國大陸間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

另外，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千就分析，這齣精心設計的劇本，不免還是留下了幾個破綻。孫大千表示，第一，在爆料時間的安排上，可以看出人為操作的痕跡極為明顯。從澳洲媒體在11月23日引爆，台灣黑韓媒體隨後呼應，同時，美國紐約時報同步跟進。在一天之內，三個不同國家的媒體，針對同一件事情進行報導，這樣的巧合，恐怕比中樂透的機率還要低吧？

第二，孫大千指出，新聞中提到中國大陸政府動用了龐大的資金，來資助台灣政治人物的選舉，並且影響台灣的媒體輿論的走向。幾千萬的人民幣匯入台灣，居然如入無人之境，金管會是都去睡午覺了嗎？這簡直就是天方夜譚，如果真的發生了，民進黨政府就應該「切腹以謝國人」，否則談什麼「顧主權」呢？

第三，孫大千說，這位自稱是中共情報員的人士，宣稱在5月28日曾經入境台灣，可是台灣方面卻完全沒有他出入境的紀錄。從5月底到11月底足足6個月的時間，他在台灣的行動怎麼會沒有留下任何痕跡，這難不成是在上演「神鬼認證」嗎？

第四，孫大千表示，這位自稱中共前情報員的人士，早不投誠，晚不投誠，偏偏要挑在台灣總統大選前50天才提交一份重要資料，如果這不是為了影響台灣總統大選，打死恐怕都沒有人相信吧？

孫大千最後表示，接下來，大家應該想一想的問題是：外國政府如此大費周章，仔細安排的這一齣年度大戲，究竟是為了助誰一臂之力呢？誰才是真正吃裡扒外的「外國代理人」呢？