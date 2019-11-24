　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

捐韓國瑜9千萬大陸間諜破綻多　郭台銘籲清查：牽涉國安問題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘率子弟兵前往登記（圖／記者呂佳賢攝）

▲郭台銘。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對外媒報導一名逃到澳洲的大陸間諜透露，北京正在暗中干擾台灣2020年總統大選，策畫推翻蔡英文，資助韓國瑜幫他勝選，但事後他的陳述內容被發現不少破綻，上海公安也聲明他是一名詐欺犯。對此，鴻海集團創辦人郭台銘24日表示牽涉到國安及法律層面，執政黨、在野黨都應該清查。

郭台銘上午陪同新北市第10選區立委候選人李縉穎掃街時受訪指出，在選舉期間「你言我語」的，確實是國家安全問題，這個案件牽涉到國安及法律層面，但他沒有拿到任何證據所以不能隨便回應，呼籲執政當局的民進黨、在野的國民黨都重視這件事情的存在，包括陳述內容指名道姓、特定媒體，這些媒體他在初選時都點名過了。

郭台銘表示，一定要查到底，這不是抹紅抹黑、你指證我我指證你，這是國際投誠案件，也是國安問題，沒拿到證據前誰都不能妄加預測，民進黨現在執政，一定要查清，國民黨也要請國政顧問團去查，這個指控確實是會影響台灣選民的指標。

一名自稱中國大陸間諜的男子王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）日前宣稱，2018年的選舉中，他協助向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元），立刻被韓陣營否認。事件過後，陸媒23日揭露，王立強其實是個詐騙犯，日前才因為詐騙罪被判處有期徒刑，目前涉案在逃當中。

王立強先前指出，自己是中國大陸的情報人員，2018年曾幫助募集約280萬美元，提供韓陣營進行運用。不過，韓國瑜的政策顧問趙建民隨後反駁，韓國瑜不可能隨意收下來路不明的錢，「我認為這是不可能的。」

根據澳媒《時代報》（The Age）報導，王立強先前說明，他任職的情報部門為了影響台灣的政治體系，與媒體高層進行接觸，希望藉此推翻敵方陣營的候選人。據了解，王立強同時向澳洲政府提供約17頁的聲明，希望能藉此求得政治庇護。

對此，上海警方指出，王立強其實是一名詐騙逃犯，另外從他陳述的工作量來看，勘稱是「史上最過勞間諜」，不太可能是他一個人能夠負擔的工作量。

上海市公安局靜安分局的聲明指出，王立強所謂的「中國特工」身分相當有爭議，王男其實是無業的涉案在逃人員，2016年10月因詐騙最被人民法院判處有期徒刑，2019年4月又騙了人民幣460萬元（約新台幣2000萬元），涉嫌詐騙罪，讓上海市公安局靜安分局立案調查。

經過核查後，靜安分局說明，王立強所持有的「中華人民共和國護照證件」及「香港永久居民身分證件」都是偽造證件，目前公安機構正在對此進行進一步調查。

▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲中國大陸間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

另外，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千就分析，這齣精心設計的劇本，不免還是留下了幾個破綻。孫大千表示，第一，在爆料時間的安排上，可以看出人為操作的痕跡極為明顯。從澳洲媒體在11月23日引爆，台灣黑韓媒體隨後呼應，同時，美國紐約時報同步跟進。在一天之內，三個不同國家的媒體，針對同一件事情進行報導，這樣的巧合，恐怕比中樂透的機率還要低吧？

第二，孫大千指出，新聞中提到中國大陸政府動用了龐大的資金，來資助台灣政治人物的選舉，並且影響台灣的媒體輿論的走向。幾千萬的人民幣匯入台灣，居然如入無人之境，金管會是都去睡午覺了嗎？這簡直就是天方夜譚，如果真的發生了，民進黨政府就應該「切腹以謝國人」，否則談什麼「顧主權」呢？

第三，孫大千說，這位自稱是中共情報員的人士，宣稱在5月28日曾經入境台灣，可是台灣方面卻完全沒有他出入境的紀錄。從5月底到11月底足足6個月的時間，他在台灣的行動怎麼會沒有留下任何痕跡，這難不成是在上演「神鬼認證」嗎？

第四，孫大千表示，這位自稱中共前情報員的人士，早不投誠，晚不投誠，偏偏要挑在台灣總統大選前50天才提交一份重要資料，如果這不是為了影響台灣總統大選，打死恐怕都沒有人相信吧？

孫大千最後表示，接下來，大家應該想一想的問題是：外國政府如此大費周章，仔細安排的這一齣年度大戲，究竟是為了助誰一臂之力呢？誰才是真正吃裡扒外的「外國代理人」呢？

ET快訊
12強爆紅！張奕「很多久沒聯絡的都跑來了」　掀出翻臉陽岱鋼真
汐止機車碰撞左轉貨櫃車！車頭撞爛全毀+藍白拖斷一半..20歲
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／傅崐萁大動作登記參選　韓國瑜不表態：牽涉情感、政黨兩層面

快訊／邱毅被踢出不分區爆這2人卡位！馬英九怒駁：絕非事實不排除提告

「幸安名廈」神祕屋主為李佳芬胞妹　韓辦：韓國瑜夫婦房產已全部公開

吳敦義深夜親自勸進　中常會通過蔡正元任義務副秘書長

快訊／藍營爭議不分區立委出面滅火　吳斯懷：我根本不會唱大陸國歌！

快訊／國民黨不分區2缺額不遞補、史雪燕被除名　確定提名31席

快訊／國民黨不分區2缺額不遞補、史雪燕被除名　確定提名31席

不先照照鏡子？國民黨稱綠營不分區「派系分贓雜牌軍、令人生厭老面孔」

陳明文大林後援會成立　徐國勇站台：明文規定不能出賣台灣

共諜自爆韓國瑜收2千萬人民幣　蔡英文：國安單位有掌握

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

陳明文大林後援會成立　徐國勇站台：明文規定不能出賣台灣

共諜自爆韓國瑜收2千萬人民幣　蔡英文：國安單位有掌握

蔡英文接連拋幼兒、長照政策　韓陣營：急了？一直跟隨韓國瑜

共諜案逆轉　韓國瑜怒嗆「抹黑之後接著抹紅了」

吳敦義批民進黨撕裂台灣　曝心酸「我當黨主席沒有任何享受」

懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

捐韓國瑜9千萬大陸間諜破綻多　郭台銘籲清查：牽涉國安問題

中國大陸間諜自爆干預台灣大選　情報人員分析：很多點不合理

「0-6歲國家養」！蔡英文曾質疑：會是財政不可承受負荷

北京扶持韓國瑜？　國民黨：蔡政府別藉「抹紅」操作選舉

人妻胸前長痘！勾小王上車求檢查　嗲聲塞奶：嗯～幫我擦...夫一聽音檔臉秒綠

主題式ETF正夯！單純追蹤指數還不夠　選對主題投資效果更加倍

黃筱雯、林郁婷、陳念琴選拔出線　瞄準拳擊東奧資格賽

比特幣跌破8000美元　分析師：持續跌至5000元似乎不可避免

短裙辣妹現場見證！車禍談判3:8「氣勢不能輸」　他秒掏槍嗆聲...

埃及「貓木乃伊」發現2幼獅！身形完整超罕見　大量動物木乃伊公開展示

陳明文大林後援會成立　徐國勇站台：明文規定不能出賣台灣

華聞快遞／河北省6大行業完成去產能年度任務

3個字引爆信義區夜店擂台戰　10人混打警噴辣椒水狼狽進警局

創舉！洋基聘請女性打教　她曾被拒：我們不要女人

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

網爆料超級造勢：人潮是三重的10倍

綠營慘敗到民調領先2位數...蔡英文、韓國瑜24日嘉義大拚場

宋楚瑜：怎能把陳水扁關在一個小房間？

孫大千點出「間諜自爆介入選舉」4大破綻

韓國瑜扯「山東鴨頭」抹黑小英...蔡英文競辦斥：立刻道歉澄清

轟柯P歧視女性言論　正妹醫：我美也能做外科！

韓國瑜：蔡英文願意跟著我們的政策　我非常高興

陸方資助韓國瑜8千萬？黃創夏：天大笑話

郭台銘：2020各陣營都想佔盡我、貶低我

間諜自爆干預大選　情報人員：不合理

顏清標：再不爽，看國旗面子上也要投國民黨

宋楚瑜大砲嗆韓：高雄縣27鄉鎮去過嗎

大陸間諜捐韓國瑜9千萬　郭台銘籲清查：牽涉國安問題

蔡英文曾嗆郭台銘：會是財政不可承受負荷

更多熱門

相關新聞

共諜案風波　蔡英文：國安單位有掌握

共諜案風波　蔡英文：國安單位有掌握

一名自稱共諜向澳洲官員投誠，自爆北京當局干預去年台灣九合一大選。對此，總統蔡英文24日早上替立委蘇巧慧站台受訪時表示，共諜案國安單位都有所掌握，與相關管道都有合作，進行深度調查證， 如果不法都會嚴查、嚴辦。

蔡英文接連拋補助政策　韓陣營：急了？一直跟隨韓國瑜

蔡英文接連拋補助政策　韓陣營：急了？一直跟隨韓國瑜

共諜案逆轉　韓國瑜怒嗆「抹黑之後接著抹紅了」

共諜案逆轉　韓國瑜怒嗆「抹黑之後接著抹紅了」

王立強身分曝　上海公安：是詐騙犯

王立強身分曝　上海公安：是詐騙犯

綠營慘敗到民調領先2位數...蔡英文、韓國瑜24日嘉義大拚場

綠營慘敗到民調領先2位數...蔡英文、韓國瑜24日嘉義大拚場

關鍵字：

中國間諜詐欺犯郭台銘2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選2020立委選舉國民黨張善政

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

遭美媒嗆！李安：今年不比往年差

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

金馬獎／王淨一聽《返校》再奪獎「超羞手勢」全被拍

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面