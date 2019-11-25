　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜嘉義造勢喊破2萬人　嗆蔡英文貪污腐敗3年半：請問你們吃飽沒？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜嘉義造勢。（圖／記者楊蕓攝）

▲韓國瑜嘉義造勢。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／嘉義報導

國民黨總統候選人韓國瑜24日前往嘉義出席韓國瑜暨立委候選人王啟澧聯合造勢晚會，與總統蔡英文嘉義競總成立大會，僅相隔約1公里，上演藍綠大拚場。韓國瑜致詞時，先是酸蔡陣營造勢「聽說上百台遊覽車」，痛批今年選舉完全不正常，對手90%都在搞抹紅、抹黑、抹黃，要支持者看到民進黨時，就告訴他們「貪汙腐敗這麼嚴重，你們吃飽沒？」讓台下氣氛完全沸騰。

造勢晚會湧進上萬名民眾，現場備有1萬2千張椅子全部爆滿，人潮甚至湧到會場外的韓國瑜夜市，韓國瑜大進場時足足走了將近15分鐘才上台，主辦單位也高喊現場破2萬人。

韓國瑜致詞時先向台上、台下所有人深深鞠躬，看到台下滿滿的人潮表示，隔壁一公里外有蔡英文總統造勢，聽說有上百台遊覽車，「本來擔心我們的場子會不好看，結果來到現場一看，滿滿都是人潮，而且每個人的眼睛閃閃發光」，我們要讓隔壁的民進黨、蔡英文與所有黨員聽清楚，「我們要大聲喊出來！」3年半的執政，民進黨要什麼，台灣人民都了解，但台灣人民要什麼？民進黨卻不了解，「民進黨要貪汙腐敗對不對？我們現在大聲講給他們聽！台灣人民要安居樂業！」

韓國瑜表示，人民要的不多，安居樂業，讓人民過上好日子，民進黨不知道老百姓要什麼，但民進黨要什麼，老百姓卻一清二楚，「這是2019年全台最奇怪的民主政治，對不對！」他痛批，民進黨執政3年半不用心，一到選舉就兩步驟，一步驟是抹黑對手，一步是趕快灑鈔票，光這一兩個月承諾的，就已超過3000億新台幣，但大家都知道人民就是如此，老百姓對他們的託付，就是希望能帶來好日子，然而民進黨卻吃香喝辣，已經失去了理想。

韓國瑜呼籲，明年台灣人要為自己投一票，不要再迷信政黨，政治很單純，但是人性非常複雜，「台灣人雷達要打開來，了解今年選舉完全不正常，90%都在搞抹紅、抹黑、抹黃，請他們把三年半的執政成績單交出來」，此外，大家看到民進黨就問他們「你們吃飽沒？」貪汙腐敗這麼嚴重，請問你們吃飽沒？再問「到底還要做多久？」

相關新聞...
► 中國間諜自爆「干預台灣2020大選」　滲透媒體、廟宇拉下敵手
► 中國大陸間諜自爆「干預台灣2020大選」 蔡英文：台灣民主千萬不能被破壞
► 共諜案逆轉　韓國瑜怒嗆「抹黑之後接著抹紅了」

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
IU唱到一半接獲具荷拉死訊！硬擠微笑二次安可：唱不下去請幫我
接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！　金希澈「突刪光IG好友」
GD退伍秒見具荷拉！　3周前曬合照「至親4人永缺2」
外送員蛋蛋痛哭！　一脫褲「蚯蚓擠爆」醫驚：精蟲恐死光
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜義賣簽名T最高喊到10萬元　還有韓粉得標後激動落淚

韓國瑜嘉義造勢喊破2萬人　嗆蔡英文貪污腐敗3年半：請問你們吃飽沒？

共諜身份竟然是詐欺犯？韓國瑜笑「這次不是塞一棟房子給我」

柯文哲：民進黨不用遊覽車、不發便當　還有能力號召群眾嗎？

「我不曾落跑！」韓國瑜談1124一周年：是為了實現與高雄人的君子之約

王金平：如果理念相符可幫韓國瑜站台…但「現在好像還沒看到」

學姊夜市拜票「招牌簽名連換2隻筆都沒水」　高EQ！一句話化解尷尬

若沒選上總統…韓國瑜笑稱「考慮去搖飲料！」　網傻眼：高雄呢？

HBL／成功晉級兩大關鍵　陳彥州淚崩、李奇昱淡定

王立強赴澳尋庇護　軍情局前副局長10點斷言：他的身分是假的

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

李千那.苗可麗.孫可芳「台語版百老匯」　金馬開場「多元、自由」感動泛淚

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

糗了！韓國瑜嘲諷小英又搞錯...　蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

《聲林之王2》12分鐘感動大回顧　這場結束「不是終點，而是起點」

到林森北勇闖「黑漆漆按摩店」按到一半被阿姨問：要不要那個？

韓國瑜義賣簽名T最高喊到10萬元　還有韓粉得標後激動落淚

韓國瑜嘉義造勢喊破2萬人　嗆蔡英文貪污腐敗3年半：請問你們吃飽沒？

共諜身份竟然是詐欺犯？韓國瑜笑「這次不是塞一棟房子給我」

柯文哲：民進黨不用遊覽車、不發便當　還有能力號召群眾嗎？

「我不曾落跑！」韓國瑜談1124一周年：是為了實現與高雄人的君子之約

王金平：如果理念相符可幫韓國瑜站台…但「現在好像還沒看到」

學姊夜市拜票「招牌簽名連換2隻筆都沒水」　高EQ！一句話化解尷尬

若沒選上總統…韓國瑜笑稱「考慮去搖飲料！」　網傻眼：高雄呢？

HBL／成功晉級兩大關鍵　陳彥州淚崩、李奇昱淡定

王立強赴澳尋庇護　軍情局前副局長10點斷言：他的身分是假的

最新甜寵劇《明月照我心》來了！「傲嬌王爺夢遊爬上床」爆笑開追

2019桃園社造博覽會　鄭文燦：注入地方創生找回社區力量

警方調查具荷拉住家！　粉絲看現場照「發現一疑點」：心真的好痛

崔始源點讚「香港青年挨子彈」新聞　被陸網罵翻⋯親上火線道歉

大陸2.4萬公務員缺額被考生搶爆！錄取比例60：1

南華大學校慶運動會　多元文化活力呈現

韓國瑜義賣簽名T最高喊到10萬元　還有韓粉得標後激動落淚

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單　25人份料理全賠…老闆心碎：當愛心餐吧

蔡英文口誤「王惠美」　呼籲支持與嘉義市民生活在一起的王美惠

具荷拉被偷拍　熱搜關鍵字卻超殘忍...網點出真相2.8萬人認同

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

政治熱門新聞

跑去選總統…韓國瑜：我不曾落跑

若沒選上總統…韓國瑜：考慮搖飲料

王立強赴澳尋庇護　軍情局前副局長10點分析

共諜身份竟然是詐欺犯　韓國瑜傻眼

韓國瑜批蔡英文貪污腐敗3年半：吃飽了沒？

柯：綠營不用遊覽車　還有號召力嗎？

學姊簽名連換2隻筆都沒水　一句話解尷尬

嘉義造勢大爆滿！去年敗選後...卓榮泰：民進黨不怕失敗「我們站起來了」

幫韓國瑜站台？王金平：理念相符的話

邱毅談王立強：讓小英用國安法查韓

韓國瑜酸蔡英文造勢：有很多遊覽車

韓國瑜口誤：中華民國有近200大使館

蔡英文嘉義造勢對戰韓國瑜！支持者狂吼賴清德「副總統好」

韓國瑜稱報導共諜案澳媒排名才80　AGE有165年歷史、記者超大咖

更多熱門

相關新聞

共諜身份竟然是詐欺犯　韓國瑜傻眼

共諜身份竟然是詐欺犯　韓國瑜傻眼

媒體報導指中共間諜向澳洲情報單位投誠，並指稱北京當局策劃干擾台灣選舉。大陸公安部23日深夜發布針對此案「情況通報」，案情大逆轉，指自稱共諜的王立強，竟是涉嫌詐騙的在逃人員。對此，國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨每到選舉就搞抹紅，並笑說「這次不是塞一棟房子給我」。

柯：綠營不用遊覽車　還有號召力嗎？

柯：綠營不用遊覽車　還有號召力嗎？

跑去選總統…韓國瑜：我不曾落跑

跑去選總統…韓國瑜：我不曾落跑

幫韓國瑜站台？王金平：理念相符的話

幫韓國瑜站台？王金平：理念相符的話

學姊簽名連換2隻筆都沒水　一句話解尷尬

學姊簽名連換2隻筆都沒水　一句話解尷尬

關鍵字：

韓國瑜蔡英文嘉義傾聽之旅2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

具荷拉住家身亡！　警方證實：正在調查中

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

休旅酒駕衝超市　父親推開愛女被撞飛

愛心哥餵一隻流浪貓！隔天見12坨陰影

具荷拉才答應雪莉「連你的份活下去」

KARA昇延「無法接受死訊」直衝具荷拉家！

徐小可玩遊戲狂喊阿翔！謝忻變臉：妳幹什麼？

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

北投望族少爺試駕特斯拉　自撞離奇慘死　

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面