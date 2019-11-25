韓國瑜嘉義造勢喊破2萬人　嗆蔡英文貪污腐敗3年半：請問你們吃飽沒？

▲韓國瑜嘉義造勢。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／嘉義報導

國民黨總統候選人韓國瑜24日前往嘉義出席韓國瑜暨立委候選人王啟澧聯合造勢晚會，與總統蔡英文嘉義競總成立大會，僅相隔約1公里，上演藍綠大拚場。韓國瑜致詞時，先是酸蔡陣營造勢「聽說上百台遊覽車」，痛批今年選舉完全不正常，對手90%都在搞抹紅、抹黑、抹黃，要支持者看到民進黨時，就告訴他們「貪汙腐敗這麼嚴重，你們吃飽沒？」讓台下氣氛完全沸騰。

造勢晚會湧進上萬名民眾，現場備有1萬2千張椅子全部爆滿，人潮甚至湧到會場外的韓國瑜夜市，韓國瑜大進場時足足走了將近15分鐘才上台，主辦單位也高喊現場破2萬人。

韓國瑜致詞時先向台上、台下所有人深深鞠躬，看到台下滿滿的人潮表示，隔壁一公里外有蔡英文總統造勢，聽說有上百台遊覽車，「本來擔心我們的場子會不好看，結果來到現場一看，滿滿都是人潮，而且每個人的眼睛閃閃發光」，我們要讓隔壁的民進黨、蔡英文與所有黨員聽清楚，「我們要大聲喊出來！」3年半的執政，民進黨要什麼，台灣人民都了解，但台灣人民要什麼？民進黨卻不了解，「民進黨要貪汙腐敗對不對？我們現在大聲講給他們聽！台灣人民要安居樂業！」

韓國瑜表示，人民要的不多，安居樂業，讓人民過上好日子，民進黨不知道老百姓要什麼，但民進黨要什麼，老百姓卻一清二楚，「這是2019年全台最奇怪的民主政治，對不對！」他痛批，民進黨執政3年半不用心，一到選舉就兩步驟，一步驟是抹黑對手，一步是趕快灑鈔票，光這一兩個月承諾的，就已超過3000億新台幣，但大家都知道人民就是如此，老百姓對他們的託付，就是希望能帶來好日子，然而民進黨卻吃香喝辣，已經失去了理想。

韓國瑜呼籲，明年台灣人要為自己投一票，不要再迷信政黨，政治很單純，但是人性非常複雜，「台灣人雷達要打開來，了解今年選舉完全不正常，90%都在搞抹紅、抹黑、抹黃，請他們把三年半的執政成績單交出來」，此外，大家看到民進黨就問他們「你們吃飽沒？」貪汙腐敗這麼嚴重，請問你們吃飽沒？再問「到底還要做多久？」

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