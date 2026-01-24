記錄86位中央大學傑出校友卓越成就　《度越群山》專書發表

▲中央大學《度越群山》專書發表。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學出版《度越群山》傑出校友專書，完整記錄 2004 年至 2025 年間 86 位傑出校友於各領域的卓越成就，展現中央大學長期深耕人才培育的辦學成果。專書發表暨分享會24 日於中大舊圖書館藝文中心舉行，邀集校內師長、歷屆傑出校友及各界貴賓齊聚一堂，共同見證中央大學校史出版的重要時刻。

校長蕭述三表示，延續中央大學40年來發行校慶專刊的優良傳統，《度越群山》為慶祝中大110週年校慶而出版，詳實記錄數十年來傑出校友對社會與學術的貢獻，內容深具珍貴價值。此次新書分享會於充滿人文底蘊的中正圖書館舉行，校內藝文中心的建設可追溯至1995年，不僅象徵中央大學早期對人文藝術推廣的重視，也展現對未來文史學術發展的深切期許。

中大學術基金會秘書長顏宏元指出，校友是學校推動各項發展的重要動力，並勉勵凝聚眾人之力，共同提升學校的學術水準與教育環境。他也強調，基金會將持續給予學校全力支持，協助中央大學邁向更深厚而精進的學術道路。

中大校友總會理事長古鴻坤認為，這本校友專書象徵中央大學精神的代代傳承，並分享《度越群山》一名所蘊含的意義，正如學術生涯中所面臨的重重考驗，不僅展現中大學子誠樸踏實的價值，也體現在時代快速變遷的浪潮中，堅守初心、不隨波逐流的精神，為後進樹立可敬的典範。

《度越群山》主編暨策劃人李瑞騰教授分享，自己原已退休，為了編輯110年校慶特刊，重返中大校園。每一本特刊都是珍貴的歷史記錄，娓娓道來學校的發展歷程與治理軌跡，書寫每一位師生的付出與貢獻。這些看似細微的點滴，都被珍藏於特刊之中，成為學校歷史不可或缺的一部分。