快訊／傅崐萁大動作登記參選　韓國瑜不表態：牽涉情感、政黨兩層面

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對花蓮前縣長傅崐萁傳今（21）日上午登記參選立委，國民黨總統候選人韓國瑜下午表示，傅崐萁宣布參選之後還沒跟他有近一步接觸，一切等接觸了之後再說。對於是否會支持他，韓國瑜不願表態，他坦言，這牽涉到情感、政黨兩個層面，到時候會讓大家了解他的選擇。

傅崐萁長期深耕花蓮被外界稱為「花蓮王」，如今以無黨籍身分登記參選立委，影響花蓮選情情。傅崐萁與韓國瑜私交甚好，因此他的態度也備受關注，日前韓國瑜在在立委候選人邱烽堯的邀約下，於新北市輔選行程時也與傅崐萁有過便當會，副手張善政、國政顧問張五岳等人皆與會，隨後傅崐萁出席邱烽堯造勢，但沒有上台致詞。

傅崐萁中午在花蓮縣長徐榛蔚陪同下，前往花蓮縣選舉委員會登記參選，現場聚集大批支持者守候表態力挺，其中提名黃啟嘉參選的前花蓮縣國民黨縣黨部主委鄒永宏也到場陪同。傅崐萁在會場中向選民信心喊話，開出政見「0-6歲幼兒國家養」、「生育第一胎開始每年補6萬元」、「名下有一房屋，免繳房屋、地價稅」等，力拚進軍立法院。



另外，新黨不分區第一名前立委邱毅稱有跟韓國瑜聯繫，韓國瑜表示，「今天沒有跟邱毅聯繫，但之前確實是有通過電話，替他打氣加油」因為不分區名單這樣的變化邱毅會有心情起伏，總是打個電話致意一下，其他沒有具體溝通。



對於近期台商回流資金的爭議，韓國瑜強調，所有海內外要來投資台灣的都竭誠歡迎，如果未來能當上總統，會有期待也會誠懇邀請，提出更多好的條件，歡迎海內外企業界來投資，目標不會改變。

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