「幸安名廈」神祕屋主為李佳芬胞妹　韓辦：韓國瑜夫婦房產已全部公開

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜與夫人李佳芬過去被爆料曾住在位於台北市大安區的「幸安名廈」社區，該戶登記於「李姓屋主」名下，據報導，就是李佳芬胞妹李佩芬。韓國瑜辦公室21日對此表示，韓國瑜夫婦一家房產資訊已經全部公開，並無不法。

針對韓國瑜夫婦豪宅風波不止，牽扯到的李佳芬親戚，韓辦在20日已致北檢對媒體提告，韓辦21日重申，「幸安名廈」該戶屋主為非公眾人物的親屬，他們不便透露，請大家尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。韓國瑜夫婦並未持有該房產。屋主為非公眾人物的親屬，他們不便透露，請大家尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。

韓辦表示，他們已經將投入選舉的候選人夫婦一家房產資訊全部公開，並無不法，針對周刊不實報導，已提出涉及妨害名譽之訴訟，望各界能還這場選戰成為一場乾淨的選舉。

據週刊報導，韓國瑜夫婦在1996年至2009年間，一直住過在仁愛路3段24巷的「幸安名廈」社區內，並且是在8、9層樓中樓，總坪數約60多坪。據指出，當時是一名李姓買家在1996年購入，而這名屋主的身分，就是李佳芬的親妹妹李佩芬，但這處房產已在2009年轉手。

向週刊爆料之人指出，韓家在幸安名廈住了十幾年，包括韓冰跟其他二個弟妹都是在這戶社區內長大，社區內住戶也都知道韓國瑜一家人，但這棟房子一直沒有出現在韓國瑜夫妻的財產申報紀錄內，「韓國瑜全家都有居住事實，但房子卻是登記在李佩芬名下，這究竟是用人頭登記？或規避財產申報，還是有其他隱情，韓國瑜為何不一次說清楚？」

韓國瑜目前公布的房產買賣紀錄紀錄，包括第一棟購置的房產是民國82年於鎮江街以700萬購買的，鎮江街房產於民國90年售出，之後民國96年在板橋購買東方明珠4100萬，民國99年購買了內湖的峰哲3900萬，同年將東方明珠賣掉，民國100年購買日升月恆7300萬，民國91年雲林古坑1200萬，於今年爆發農舍爭議因此脫手，以及加拿大宅。

另外，目前韓國瑜居住的自有房產，則是在雲林斗六，也就是說包括鎮江街、板橋東方明珠，內湖峰哲，南港日升月恆，雲林古坑及在韓冰名下加拿大宅，共有六處房產的買賣紀錄。

▲李佳芬胞妹李佩芬（圖／翻攝自維多利雅學院網站）

▲韓國瑜辦公室發言人何庭歡到北檢按鈴控告壹周刊和阮昭雄分涉妨害名譽及誣告罪。（圖／記者劉昌松攝）

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