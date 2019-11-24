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「我不曾落跑！」韓國瑜談1124一周年：是為了實現與高雄人的君子之約

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▲▼韓國瑜南投、嘉義傾聽之旅，嘉義市萌寵音樂嘉年華會後聯訪。（圖／記者張榮恩攝

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／綜合報導

韓國瑜在2018年11月24日以89萬票當選高雄市長，然而卻在2019年7月28日正式獲得國民黨全代會通過提名，將代表國民黨角逐2020總統大選，引起部分網友批評「落跑市長」。韓國瑜表示，他不曾落跑，只是為了實現與高雄市民的君子之約，就必須站在捍衛中華民國的最前方。

韓國瑜臉書全文如下：

我永遠記得，一年前的今天——2018年11月24日，在一片歡聲雷動的旗海飄揚裡，我站在高雄市黨部前的舞台上鞠躬感謝，感謝89萬張輕如鴻毛、卻又重於泰山的選票，證明了台灣民主可以真正做到人民做主，高雄人民不會被政黨侷限、也不會被派系綁架，更感謝高雄鄉親們讓我們有機會能夠還給大家一個不分顏色、只有幸福、全力拚經濟的高雄。

這一年來，我們鋪了300多條道路、拆了六座陸橋、清了3000多公里的下水道、設立了青年局與青創基金、首建智慧科技基地、推動托育家園、珍珠小棧與假日愛心餐券等婦幼計畫、著手落實雙語教育與校園雙機等教育政見、空氣品質良率也拉抬到76%左右、連愛情摩天輪等焦點話題也從未停止選址調研等籌備工作、登革熱與淹水區也相比過去顯著改善。

此外，高雄觀光客質量齊漲、企業與外商投資上揚、農漁產品銷路倍數增長、甚至外縣市農產品也想要讓高雄一起賣，更不用說高雄這座城市的能見度，無論在全國還是全球範圍內皆大幅提升。

365天之後的高雄，不再是一座活在台北陰影下的沒落港都，而是一場可以和台北分庭抗禮的南方崛起。

我知道，有些人覺得我是落跑市長，他們認為在「打造高雄、全台首富」的諾言尚未功德圓滿之前，韓市長怎能棄約而去？然而，君不見多少關乎一座城市繁榮發展的重要政策，諸如：外貿協定、兩岸關係、國際機場、能源佈局、國際通路、預算審列、打擊貪腐、港務改造、產業升級等等，都不是單靠一座城市之力可以孤軍奮戰、運籌天下。

更何況我們面對的是一個為了選票可以不惜犧牲台灣外交、內政與經濟來操縱亡國感、為了政績不惜編造經濟成長率第一或7000億資金回流謊言欺騙人民、為了政權不惜花納稅人血汗錢豢養滿朝東廠肥貓的綠色執政，他們不只掏空台灣、架空中華民國、也正在讓全世界看空台灣下一個世代的前景。

所以我不曾落跑，只是為了實現我與高雄市民的君子之約，我必須站在捍衛中華民國的最前方，因為沒有「台灣安全、人民有錢」的光明未來，就沒有「打造高雄、全台首富」的真實可能。

一年之後的今天，容我再次感謝280萬高雄市民的支持與託付，您們可以放心看到此時此刻的高雄市政，一如過去這一年的每分每秒，依然螺絲上緊、全速前進；也再次祈求280萬高雄鄉親的諒解與信任，我們還要一起繼續出征、一起繼續拚搏，為了一場「打造高雄、全台首富」的南方崛起，更為了一個「台灣安全、人民有錢」的新台灣奇蹟。

不只過去這365個日子，希望未來的歲歲年年，我們一起捍衛一個「台灣安全、人民有錢」的中華民國。

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