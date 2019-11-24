蔡英文接連拋幼兒、長照政策　韓陣營：急了？一直跟隨韓國瑜

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者羅婉庭／台北報導

蔡英文總統接連拋出「0-6歲」及「長照2.0升級」政策，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕24日表示，「蔡總統您是急了嗎？」從先前的不接受辯論，到現在一直跟著韓國瑜腳步提出新政策，偏偏規劃不周延，仗著執政掌握豐厚資源，不斷用加碼津貼和補助這種選舉語言來欺騙民眾。

黃曼昕表示，蔡政府在這段期間不段拋出補助政策，但實際上可長可久，真正能解決問題的政策，「請問蔡總統您提得出嗎，不要再把民眾當笨蛋了。」

黃曼昕指出，蔡總統的長照2.0升級方案的五項增加裡面，第一項是財源與長照基金的規模。這點如果做不到，後面的照顧家庭增加、服務項目增加、日照中心增加，平價住宿機構增加，在沒有錢的狀況下，一定也做不到。目前長照2.0最大的問題就是財源不足。

她說，2019年長照基金的全年收入，預估為380億，衛福部評估未來七年能從菸稅、房地合一稅與遺贈稅中，收到多少長照基金的財務推估，也只敢估計和2019年380億相仿的數字，所以蔡總統五個增加中的第一項600億元，請問錢從哪裡來?

韓國瑜國政顧問團醫療長照小組召集人王明鉅表示，按照衛福部的估計，長照基金由於老年人口與需求大增，將在2027年入不敷出，破產時間可能提早，就是因為長照基金的財源不穩定，8成以上都得靠國人繼續大量抽菸買菸，然後傷害身體引發癌症中風心臟病而倒下去，再開始使用自己貢獻許多的長照基金，這種與衛福部施政目標是完全相反的不道德作法。

他強調，如果蔡總統要靠菸稅來增加財源，那豈不是重重打臉每年編列預算戒菸的國民健康署？這是自己人打自己人之一。

王明鉅指出，更重要的是，依照衛福部長陳時中之前的看法，就算長照保險開辦後長照基金每年收入增加到800億元以上，都還遠遠不足，仍然無法照顧到住在長照機構中以及必須聘請外籍監護工的家庭。所以，就算蔡總統真的能在未來四年，每年再從公務預算中多擠出220億元來增加長照基金，那也只有600億，這個數字早被衛福部長認定不夠，這是自己人打自己人之二。

黃曼昕表示，國政顧問團規劃的長照保險政策，不是只短視的解決現在困難，而是長照將成為台灣未來30年必須要解決的重大問題，除了大量增加的高齡人口，健康風險低但意外風險高的年輕人也同樣需要(例如食物平台的外送員)。如果蔡英文再當選，任期也只有四年。所以她真的有在為人民著想，還是只想著如何開支票騙選票，美麗口號無法落實，最後也就是謊言一個，受苦的還是台灣人民。

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