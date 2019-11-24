影／國民黨不信台商回流...蔡英文：受惠的是人民！唱衰台灣應該適可而止

記者蔣婕妤／台中報導

2020總統立委大選倒數48日，24日距離去年九合一大選也正式滿一年。蔡英文24日晚間將在嘉義與國民黨對手韓國瑜拚場，下午則先在台中舉辦造勢大會。蔡英文致詞時表示，國民黨最近狂打台商回流議題，不相信台商回流是真的，「我很難過，選舉不用選成這樣，台商回台投資受惠的是人民，唱衰台灣應該適可而止。」





▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」24日下午兩點半在台中舉辦，蔡英文預計下午4點登場。下午近兩點，現場已經被滿滿支持者擠爆，不僅椅子坐滿，還有許多支持者站在街旁，周圍的園遊會區也被支持者擠滿，台中造勢場早早爆滿。

蔡英文在支持者歡呼聲中站上舞台。她致詞時特別提到最近狂被國民黨攻擊的台商回流7000億議題，「在野黨很多人批評台商回台投資是假的，我聽了很難過，選舉不必選成這樣，台商回台投資，受惠的不是國民黨和民進黨，受惠的是人民，唱衰台灣應該適可而止。」

蔡英文說，台商回台投資應該被肯定，她帶著現場支持者一起給回家鄉投資的台商們一個用力的掌聲。她提到，光是台中就有35家台商回來，最大的就是國際腳踏車品牌捷安特，如果不信，其實問問台中市長就知道。

蔡英文向支持者喊話，2020請大家再支持蔡英文一次、再支持民進黨一次，2020台灣要贏，台中一定要先贏。