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中國大陸間諜自爆「干預台灣大選」 外交部譴責境外勢力不當滲透與攻擊

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▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據澳媒報導，一名自稱為中國大陸間諜的男子王立強（Wang William Liqiang，音譯）冒著生命危險叛逃到澳洲，揭露有關他如何在香港、台灣、澳洲干預各國選舉的細節，「我被要求改名與變更身分，以便去台灣當間諜。」對此，外交部發言人歐江安表示，我國政府密切注意並積極防範中國大陸干預我國總統大選的各種可能舉動與計畫，呼籲理念相信國家共同譴責任何境外勢力不當滲透與攻擊。

澳洲媒體《時代報》（The Age）、《雪梨先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）、《60分鐘》（60 Minutes）報導，王立強把資料交給澳洲安全情報組織（ASIO），正在尋求政治庇護；在他10月交給ASIO的聲明中指出，「我親自涉入與參與一系列間諜行動」，如果他返回中國大陸，便可能便臨拘留與判決。

王立強目前持有旅遊簽證，待在雪梨一處未被揭露的地點，正尋求當地政府的保護。他受訪時詳細說明，北京如何秘密控制上市公司，藉此提供資金給情報活動，包括監視與分析異議人士，以及拉攏媒體單位。

王立強表示，他的情報部門為了影響台灣的政治體系，與媒體高層有所接觸，目標是推翻被視為敵方陣營的候選人（包括總統蔡英文）。過程中，他負責協調「網軍」，藉此改變其他人的政治觀點，類似於俄羅斯干預美國總統大選的行為。

王立強說，他們在台灣滲透媒體、廟宇與基層組織，最後他的間諜行動成功干預去年的九合一選舉，替親北京的候選人取得勝利。今年5月，他獲得一本假的南韓護照，接著被下令在台北行動，影響2020年的總統選舉，目的是拉下蔡英文。

有關在香港、台灣等地從事間諜行動的中國大陸情報人員逃赴澳洲尋求政治庇護，外交部發言人歐江安表示，我國政府刻正密切注意並積極防範中國大陸政府干預我國總統大選的各種可能舉動與計畫。

歐江安題到，台灣樂願與澳洲、美國等所有理念相近國家持續合作，共同對抗假訊息攻擊及各種外來勢力不當介入，避免民主程序受到干擾，以確保我國在明年元月舉行的總統大選及立法委員選舉結果充分反映真實的台灣民意。

歐江安指出，台灣作為自由民主國家及印太地區的積極貢獻成員，各種防範威權體制不當滲透的因應作為都樂願與其他民主國家及印太區域成員進行討論與意見交流。我們會堅定維護及鞏固得來不易的民主制度，讓台灣繼續成為照亮人心的自由燈塔，讓台灣成功的民主故事做為對抗威權侵略的良善力量。

外交部也呼籲，所有理念相近國家團結一致，共同抵制並譴責任何企圖干預民主制度運作的境外勢力所策劃的不當滲透與攻擊。

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