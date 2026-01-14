快訊／屏東也跟進高國中小免費營養午餐！5萬學生受惠

▲屏東縣也跟進免費營養午餐。（圖／翻攝自周春米臉書）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東縣也跟進免費營養午餐！屏東縣長周春米於今（14）日宣布，從115學年度開始，屏東縣所屬高國中小，營養午餐全面補助，縣府每學年投入約8.2億元，約有5萬名孩子受惠。周春米強調，這個補助對屏東雖不容易，但為了孩子的健康與平等權，縣府必須勇於承擔。

周春米表示，營養午餐從來不只是一頓飯，它關係到孩子的健康、學習力，甚至是一生的發展起點。而守護下一代，是縣政的核心價值，她必須讓每一個孩子，和其他城市的孩子，都站在同一條健康的起跑線上。

不過周春米也說，其實全面補助這個決定，對屏東並不容易，尤其新版《財政收支劃分法》修法後，屏東首當其衝，財政壓力比過去更加沉重，但在團隊隊反覆思考、審慎討論後，在「守住財政紀律」與「照顧孩子健康」之間，謹慎前行、做出決定，她認為這不是一個完全討喜的抉擇，更不是一個輕鬆的決定，但為了孩子的健康與平等權，必須勇於承擔。

周春米指出，這項政策將有約5萬名孩子受惠，縣府每學年投入約8.2億元，能夠減輕家庭負擔，讓孩子安心學習。縣府也會嚴格把關營養午餐品質，擴大使用在地食材、落實食品安全，持續推動班班喝鮮乳，她強調孩子的教育，就是最重要的投資。