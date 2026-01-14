台積電新建5美廠不綁時間表！還換到關稅15％　專家：台美更緊密

▲許美華認為，台積電在美擴廠將讓台美關係更緊密。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

《紐約時報》近日披露台美之間的關稅協議已接近完成，台灣輸美貨品關稅可望降至與日本、南韓相同的15％，條件之一是台積電需進一步擴大在美國的投資設廠。對此，長期關注半導體產業的反紫光奇遊團成員許美華認為，這樣的條件「非常可以接受」，並直言台積電承諾擴廠，其實只是把原本就要進行的既定布局作為談判籌碼，並未被綁死時間表，仍保有高度彈性。

既定安排沒有時間表 保留彈性

許美華13日深夜在臉書發文指出，若報導內容屬實，台灣談判團隊值得「一個大大的掌聲」。她表示，15％關稅且不再疊加，等同日韓與歐盟水準，又未涉及美國《貿易擴張法》第232條款等額外限制，「這是非常可以接受的條件」，也讓由鄭麗君領軍的談判團隊能向國人交代。

台積電產能嚴重吃緊 海外布局勢在必行

許美華分析，台積電目前產能嚴重吃緊，本來就必須持續擴充產能，而台灣在土地、水電與人才等資源上終究有限，走向海外布局是不可避免的趨勢。尤其美國客戶占台積電比重超過7成，未來在美國增設更多廠房，本就是既定方向，只是時間早晚的問題。

早在美國政府施壓前 台積電為回應客戶早已宣布將赴美設廠

許美華進一步指出，外界常誤以為台積電赴美設廠完全來自美國政府壓力，但事實上，台積電早在2020年5月宣布美國設廠計畫，2021年動工時，主要考量是回應美國大型客戶在地緣政治下分散風險的需求；直到2022年8月拜登政府推出《晶片法案》補助後，美國政府角色才逐步加重。因此，台積電承諾在美國多蓋5座廠，「只是把本來就要做的事拿來當談判籌碼」，既未押定時間表，也保留了相當彈性。

台積電不會變美積電 最先進製程仍留台灣

對於台積電在美規劃新建5座晶圓廠，許美華表示，一定又會有人說「台積電要變成美積電了」，「聽說柯文哲已經這樣說了」，對此她強調，無論是美國、日本或德國設廠，都不會動搖台積電的核心優勢，關鍵在於台灣本土產能仍持續擴大，而且在可預見的未來，最先進製程的研發與量產仍只會在台灣進行。她認為，若台積電在美國進一步擴廠，反而將使台美半導體供應鏈綁得更緊密，形成彼此更為依存的關係。

恐是中國很不想看到的結果 在台再搞「洗臭」手段

許美華最後指出，「這應該是中國很不想看到的結果，難怪台積電變美積電的套路又開始洗起來了。對於柯文哲再次講產業鏈的唬爛話，幫小草回顧一下柯文哲的金句之一。2019柯文哲說『若中國切斷紅色供應鏈，台灣撐得住嗎？』2019年，中國半導體其實已經敗相百出，紫光瀕臨破產邊緣，結果當時的白黨教主還在膜拜紅色供應鏈。然後，現在繼續講台積電會變美積電？以後穿越時空的笑話真的不嫌多。」