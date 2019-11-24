「越挺民進黨的縣市越衰！」　韓國瑜批民進黨執政只專心貪污腐敗

▲韓國瑜、許淑華南投合體造勢。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／南投報導

國民黨總統候選人韓國瑜24日合體「神力女超人」、立委候選人許淑華，在南投會展中心舉辦南投聯合競選總部成立大會，韓國瑜11點9分抵達，活動現場6千張椅子加上周邊人潮，總人數上看萬人。韓國瑜致詞時痛批民進黨執政只看到高高在上、專心貪汙腐敗，沒把心放在人民身上，「嘉義、台南、高雄，越挺民進黨的縣市越衰」，強調選票若選錯人，就算拜玉皇大帝、媽祖，都無法國泰民安。

選戰倒數48天，今天正好是九合一大選滿一年的日子，藍綠同一天在南投辦造勢，韓國瑜上午造勢過後，中午民進黨總統蔡英文也將與立委參選人蔡培慧、陳癸佑在南投縣立體育場舉辦競選總部成立大會，藍綠陣營大拚場比人氣。

韓國瑜致詞時表示，去年1124選舉結果轟動全台、震驚世界，國民黨連續攻下15縣市和大部分議長，今年1124，他心裡百感交集，酸甜苦辣都有，「我想我們參政，到底目標、價值是什麼，還有我們到底在追求什麼，感慨很多。」

韓國瑜表示，大家都喊韓國瑜當選的時候，我心裡壓力很大，最近每次到廟裡拜拜體會到，「原來我們拜拜，老祖宗講很清楚，只是我們自己看不懂，右邊國泰民安、左邊風調雨順，幾十年來幾代人都說風調雨順、國泰民安，原來一人一半，大家各做一辦的工作。」

韓國瑜表示，天上最大是玉皇大帝，最小是土地公，而人間最大的是總統，最小是村里長，都是一樣，只有一個目標是讓人民安居樂業。韓國瑜說，神負責風調雨順，人負責國泰民安，「如果人自己不努力，選出的政治人物貪汙腐敗、派系分贓、吃香喝辣，我們求玉帝、拜媽祖、關公，結果自己選錯人，當然沒辦法國泰民安，變成國不泰、民不安」，他感嘆，現場很多人過去投給民進黨，可這三年半來，台灣人民太辛苦。

韓國瑜說，我們要改變，唯一機會是手上這張票，如果未來四年民進黨繼續執政，立院繼續佔多數掌控國會，想怎麼幹就怎麼幹，你不害怕嗎？我們的未來，東西賣不出去、外面人進不來，我們怎麼過日子？韓國瑜更痛批，民進黨執政，讓我們看到高高在上、專心貪汙腐敗，沒把心放在人民身上，「嘉義、台南、高雄，越挺民進黨的縣市越衰」，越挺民進黨，日子越辛苦。

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