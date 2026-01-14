路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回...27萬人讚爆

▲連鎖咖啡廳路易莎是許多人的愛店。（圖／路易莎提供）

記者周亭瑋／綜合報導

不少人習慣帶著課本、筆電到咖啡廳讀書。近日，一名網友在路易莎撞見，有男子出聲要求，隔壁桌女生聊天小聲一點，沒想到遭對方以「雄女」身分反擊；而大批網友紛紛留言支持，笑喊「傷害性不大，但侮辱性極強。」

咖啡廳聊天被要求「降低音量」神反擊

一名網友日前在Threads提到，當天他在路易莎目睹，兩名女生以正常音量聊天，卻遭隔壁桌男生要求降低音量，「哈囉同學，你們可以小聲點嗎？很多人在唸書。」聞言，其中一位女生直回，「路易莎並非只能唸書的地方。」

隨後，男子略顯惱羞，反嗆道「我沒差啊，我繼續唸書，妳們加油唷！」沒想到，女生冷冷地補上一句，「我們雄女的，還是你先加油吧！」

網友一面倒力挺：咖啡廳本來就不是圖書館

對此，大批網友紛紛力挺女生，認為咖啡廳本來就是社交場所，而非圖書館，「在咖啡廳唸書沒問題，要別人安靜就有問題了」、「雄女美眉好嗆，好喜歡」、「傷害性不大，侮辱性極強」、「這一局，雄女完勝」。

也有人忍不住吐槽，「咖啡廳是給客人喝咖啡跟聊天的地方，不是給人唸書的地方欸」、「在路易莎跟星巴克念書的，都是念不了書的人」、「雄女畢業的，我國中最喜歡在麥當勞讀書，因為我需要吵雜的環境音才讀得下去」。

咖啡廳談事被抗議 店員：店內有交談自由

此外，也有網友分享類似經驗，表示曾與同業在星巴克談事遭學生抗議。他當時指著桌面上點了好幾輪的餐點，詢問店員「你是老闆的話，會想要我們這種客人，還是點一杯咖啡坐整天的客人？」聞言，店員隨即告知學生，所有客人皆有在店內交談的自由。

事實上，國內大型連鎖咖啡廳如路易莎、星巴克等，定位皆為社交與休憩的第三空間，並非專業的自修室或圖書館。儘管業者普遍採取寬容態度，並提供插座與Wi-Fi吸引客群，但在法律與店規層面，並無規定客人需保持絕對安靜。

