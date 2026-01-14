　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

五楊高架桃園段3連撞！肇事休旅車翻覆　女駕駛恍神釀禍

▲國道五楊高架桃園段今天清晨發生3車碰撞事故，楊姓婦人駕駛小客車疑恍神碰撞2部自小客車後翻覆，警消到場處理中。（圖／國道一隊提供）

▲國道五楊高架桃園段今天清晨發生3車碰撞事故，楊姓婦人駕駛小客車疑恍神碰撞2部自小客車後翻覆。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號五楊高架桃園段今（14）日清晨發生3車碰撞事故，一輛自小客車失控碰撞2輛自小客車後翻覆，國道一隊據報後到場處理，會同警消救出肇事的楊姓婦人，所幸僅受輕傷，其餘2車駕駛未受傷；國道警方為3名駕駛實施酒測，均無酒精反應，初步調查疑似楊婦恍神失控肇事，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國道五楊高架桃園段今天清晨發生3車碰撞事故，警方將楊姓婦人翻覆自小客車由拖吊車扶正後拖離。（圖／國道一隊提供）

▲警方將楊姓婦人翻覆自小客車由拖吊車扶正後拖離。（圖／國道一隊提供）

國道一隊勤務指揮中心於今天上午7時43分接獲通報，國道1號五楊高架道北向46.8公里桃園路段發生3車碰撞事故，還造成1人受傷，立即派遣巡邏車到場，並通知交控中心、救護車與警消到場處理。

▲國道五楊高架桃園段今天清晨發生3車碰撞事故，肇事的楊姓婦人自小客車受損嚴重。（圖／國道一隊提供）

▲肇事楊姓婦人的休旅車受損嚴重。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，57歲楊姓婦人駕駛休旅車行經五楊高架道北向46.8公里桃園路段時，疑似恍神失控撞擊前方由47歲史姓男子與32歲姜姓男子駕駛的自小客車，共造成總計3車碰撞事故，楊女車輛翻覆，經警消救出後意識清醒送林口長庚醫院救治，3車駕駛酒測值皆為零，至於真正肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲國道五楊高架桃園段今天清晨發生3車碰撞事故，遭波及自小客車受損嚴重。（圖／國道一隊提供）

▲遭波及的白色轎車。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，汽車用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

▲國道五楊高架桃園段今天清晨發生3車碰撞事故，遭波及廂型車受損嚴重。（圖／國道一隊提供）

▲廂型車也遭波及。（圖／國道一隊提供）

 【更多新聞】

失控畫面曝！桃園22歲女與友吵架　竟隨機「勒脖拖行」路過學童

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

男控遭加油站列黑名單　站方：他在女廁抽菸還嗆「等你下班」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

社會熱門新聞

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

11歲童買包子完「叫一聲」亡

桃園隨機攻擊　女童遭勒脖拖行畫面曝

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

失控男女闖北市醫院狂毆3名醫護！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

更多熱門

相關新聞

即／國1五楊高架奪命車禍　男下車查故障遭撞慘死

即／國1五楊高架奪命車禍　男下車查故障遭撞慘死

國道1號五楊高架今（13）日晚間發生一起死亡車禍。晚間8時許，在五楊高架南下約40公里林口路段，一名約50多歲男子駕駛的自小客車疑似發生故障，停靠路肩後下車查看，不料遭後方行駛而來的小客車猛烈撞擊，當場死亡。

小客車鬼切衝撞　倒楣駕駛被連撞2次

小客車鬼切衝撞　倒楣駕駛被連撞2次

3寶硬闖高乘載車道　客運直接追撞22人嚇壞

3寶硬闖高乘載車道　客運直接追撞22人嚇壞

楊梅服務區「動線優化」卻塞爆　高公局延長開放路肩止血

楊梅服務區「動線優化」卻塞爆　高公局延長開放路肩止血

國道五楊高架休旅車突起火　驚險逃生無人傷

國道五楊高架休旅車突起火　驚險逃生無人傷

關鍵字：

五楊高架桃園段3車碰撞1傷女駕駛恍神

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面