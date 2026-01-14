五楊高架桃園段3連撞！肇事休旅車翻覆　女駕駛恍神釀禍

▲國道五楊高架桃園段今天清晨發生3車碰撞事故，楊姓婦人駕駛小客車疑恍神碰撞2部自小客車後翻覆。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號五楊高架桃園段今（14）日清晨發生3車碰撞事故，一輛自小客車失控碰撞2輛自小客車後翻覆，國道一隊據報後到場處理，會同警消救出肇事的楊姓婦人，所幸僅受輕傷，其餘2車駕駛未受傷；國道警方為3名駕駛實施酒測，均無酒精反應，初步調查疑似楊婦恍神失控肇事，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

▲警方將楊姓婦人翻覆自小客車由拖吊車扶正後拖離。（圖／國道一隊提供）

國道一隊勤務指揮中心於今天上午7時43分接獲通報，國道1號五楊高架道北向46.8公里桃園路段發生3車碰撞事故，還造成1人受傷，立即派遣巡邏車到場，並通知交控中心、救護車與警消到場處理。

▲肇事楊姓婦人的休旅車受損嚴重。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，57歲楊姓婦人駕駛休旅車行經五楊高架道北向46.8公里桃園路段時，疑似恍神失控撞擊前方由47歲史姓男子與32歲姜姓男子駕駛的自小客車，共造成總計3車碰撞事故，楊女車輛翻覆，經警消救出後意識清醒送林口長庚醫院救治，3車駕駛酒測值皆為零，至於真正肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲遭波及的白色轎車。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，汽車用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

▲廂型車也遭波及。（圖／國道一隊提供）