生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

面試官最愛問「超惱人1句」　萬人爆共鳴：你缺人我缺錢啊

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲面試被問「為何想來我們公司」，引發網友超反感。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

對不少求職者來說，薪資待遇和福利條件才是面試時最關心的重點。而一名網友抱怨，不解為何面試官總愛問「你為什麼想來我們公司？」明明答案心照不宣，卻要大家繞著講些冠冕堂皇的話。該文掀起大票人共鳴，「也很討厭自介」、「還被問單身嗎？到底關你X事」。

一名網友在Threads忍不住吐槽，不懂為什麼面試官老是愛問「你為什麼想來我們公司？」明明答案大家心裡都有數，就是「你缺人，我缺錢啊？不然呢？」氣得原PO直言，「什麼鬼問題？」

網炸鍋：詢問私人問題超反感

文章曝光後，引來破2萬人點頭直呼，「真的！還遇過問說『你希望10年後的自己是什麼樣子』、『你對未來有什麼期許』、『你能給公司帶來怎樣的效益』、『你對這間公司有什麼想法』...我缺人、你缺工作，可以就做不行就走，不用浪費大家時間」、「還有問：為什麼前一份離職...我就不想做了啊，還為什麼」、「我也很討厭自介，履歷都給你了還想要我說什麼」、「上次還被問『妳單身嗎』，到底關你X事，我是來找工作不是相親耶」、「有些公司錢根本沒到位，然後整天跟你談未來談理想，真是夠了」。

面試也在觀察你　從提問看企業文化

也有從事相關行業的網友解釋，「我會想知道求職者是不是有對公司的某個領域、技術有興趣、這樣後續安排工作會列入考量」、「面試設計的很多問題其實都很重要，如果公司沒有識別人才的方法或能力，可能會為內部同事招來不適合一起合作的對象，那最終是三輸（公司、既有同事、新同事）。各位去面試時也能透過一間公司是怎麼看待面試的，來判斷未來你將會與怎樣的一群人一起工作。如果是很謹慎看待面試的公司，以機率來說，這間公司也會很謹慎的為你挑選日後和你一同工作的同事」。

2026年寒假為歷年來最長一次，為協助大專青年善用假期、累積職場實務經驗，台南市長黃偉哲指示市府推出「大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，釋出19個局處、共27個工讀職缺。消息一公布即引發熱烈回響，8日上午於永華市政中心舉辦現場報名與面試，吸引近150名青年學子到場應徵，現場氣氛熱絡。

