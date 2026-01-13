賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

▲2026高雄市長藍綠參選人賴瑞隆、柯志恩對比。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨高雄市長初選今（13日）公布民調結果，由賴瑞隆以極小差距出線，52歲的賴瑞隆曾任三屆立委、高雄海洋局長、新聞局長、觀光局主秘等，行政經驗豐富，而回顧初選，穩定領先的賴瑞隆，在最後階段，爆出兒子霸凌風波的亂流，與家長和解後，最後初選結果，以0.6個百分點的極小差距打敗邱議瑩，將代表民進黨對決好整以暇地國民黨高雄市長參選人柯志恩。

52歲的賴瑞隆將對決63歲的柯志恩，賴是國會助理出身，曾任高雄海洋局長、新聞局長、觀光局主秘、、行政院新聞局簡任祕書、勞委會機要專員等，曾被《經理人月刊》評選為「2013年十大超級MVP經理人」，相較黨內其他參選人行政經驗豐富；之後賴瑞隆轉戰立委選舉，他連任三屆立委，兩度獲得高雄立委最高票，這此有意轉戰高雄市長選戰，初選時也成功出線。

柯志恩則是當過一屆立委，在教育界耕耘，曾任淡江大學學務長、教育心理與諮商研究所專任教授，也曾當過金鐘獎最佳教育文化節目主持人、新聞局金鼎獎最佳圖書著作得獎人。

賴瑞隆是東吳大學政治學系、台大國發所兩岸組碩士畢業，選戰過程中，賴瑞隆主打政見，他自述，自己擁有十年市府經驗，對願景與官員熟悉，且有10年革命情感。他近日在《ETtoday新聞雲》專訪中提出自己的城市擘劃跟願景，整整一個小時的採訪對政策侃侃而談。賴更豪言，若能夠當選，會努力在8年任內，讓高雄市民平均薪資提高1萬、創造20萬就業機會，「高雄的薪資相較於北部真的低，高薪留住人才，才能帶動整體城市發展」。

柯志恩則是政大教育系、密西根州大教育學碩士、南加大教育心理學博士，對於個人特質，她認為自己講話快、直接、直爽，看到問題就去解決，非常直接。柯志恩反覆闡明，自己不會「漫天喊價」，「一定是我做得到的」，因為這是做為可能執政者的態度。此外柯志恩也強調，她具有面對問題與風險控管的能力，因為高雄市長必須「遇到事情妳會解決」，而不是「事件被爆發之後，你只會震怒、震怒跟震怒」。