獨／高雄浮屍身分曝！海軍士官亡　父母報案協尋等來冰冷遺體

高雄梓官區昨天（13）日下午傳出在港區海面發現男姓浮屍，現場一度拉起封鎖線，經過海巡打撈、處理。經最新查證，死者身分已確認，是一名海軍現役軍人，相關單位已介入後續處理，軍方也同步掌握狀況。

這起事件發生在昨天下午 3點20分左右，海巡人員在梓官通安路通港巷港內巡視時，發現海面漂浮一具屍體，立即通報警方。岡山分局員警趕往現場，並在海巡協助下將屍體打撈上岸。初步檢視發現，男子額頭有輕微擦傷，研判可能是落水後遭海浪拍擊撞擊礁石或岸邊所致，沒有立即看出外力介入跡象。

不過據了解，死者的父母親在昨天中午一點多左右有前往派出所請求協助找尋，員警透過電話找到人之後，死者當時表明自己已經成年，不想透露自己的行蹤，隨後就掛斷電話，結果沒想到一個多小時之後就發生溺斃事件，而父母親是在昨晚才接獲通報，趕往殯儀館認屍，確定死者就是自己兒子，悲傷不已。

目前整起案件已報請橋頭地檢署檢察官相驗，後續死因仍待司法相驗結果確認。

