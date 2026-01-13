持續尋找辛柏毅！初步掌握黑盒子定位範圍　明日搜救規模出爐

▲辛柏毅仍失聯，海巡日夜找人，國海院啟動水下探測。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲kuanbiling，下同）



記者董美琪／綜合報導

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時失去聯繫，至今仍未尋獲，軍方持續擴大海空聯合搜救行動，全力爭取黃金時間。

空軍表示，失聯的F-16V（Block20）戰機當晚執行任務期間突發狀況，研判飛官可能於花蓮豐濱外海約10浬處跳傘，各單位隨即展開全面搜索。

軍方今天動員6架次空軍飛機、2艘海軍艦艇與7艘海巡署船艦進行海上搜尋；陸地方面投入陸軍183人、岸巡147人，並出動47輛輕型及中型戰術車輛支援。空軍指出，明日搜救規模維持相同配置，岸巡人力規劃增至157人，行動將持續不間斷進行。

此外，海委會主委管碧玲今晚透過社群發文指出，海巡署部隊白天與夜間仍持續在海面搜尋，未曾停歇。國家海洋研究院研究人員則啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船舶出海進行水下探測，並已初步掌握黑盒子可能定位範圍。該套儀器目前暫留花蓮，國海院人員也持續待命支援。

管碧玲強調，海巡負責海面搜尋，國海院投入水下探測，海委會雙線並進，全力配合搜救行動，至今仍鍥而不捨，因為無法放棄任何希望。