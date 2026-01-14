大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時，過程中也當面和美方討論目前在台灣爭議不斷地1.25兆軍購特別條例。黃國昌今（14日）召開記者會表示，台灣不該為了政治上的理由，把錢花在根本不符合現在要採取不對稱戰爭的戰術要求，把大把錢花在看不到盡頭的東西上，「我如果早一點知道資訊，我不會贊成那8艘4000億，錢不是這樣花的」。

▲民眾黨訪美團返台記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）



黃國昌說，民眾黨支持增加台灣的國防，強化自我防衛能力，但是錢要花在刀口上。這些項目是不是有經過審慎的評估？是不是在所謂台灣的不對稱戰爭中，所需要的項目？這件事情必須要被嚴肅看待。

「當然，我們有針對某些特定項目表達看法，也徵詢美方意見。」黃國昌說，這次參與的有包括戰爭部的單位，他非常坦率提出疑問，雙方都同意的共識是，錢要花在刀口上，過去的錯誤不應該再犯。

黃國昌提到，台灣為什麼、基於什麼樣的理由，會決定要花4000億載8艘潛水艇上？基於什麼樣的戰略想像做出這決定？去年說要交艦，現在還潛不下去，接下怎麼辦？按照目前台灣在發展所謂不對稱戰爭所需要的自我防衛的武器項目，花4000億都在這看不到盡頭的企劃上，這是一個聰明的選擇嗎？

黃國昌提到，這一次去以前，他一直回想，過去9年民進黨執政從一般預算到特別預算，編了很多錢在買東西，一個負責任的國會一定要問，買的東西符不符合台灣的需要？還是只要花錢就好？這是兩個完全不同問題。

「現在問題層次不只是弊案，是買的東西到底符不符合我們的需要？有一個重要的事情。」黃國昌說，理解美方為什麼認為台灣要增加國防預算，也清楚向美方表明，民眾黨支持國防預算達到GDP 3%，當年總統大選是柯文哲主席第一個提出的，民眾黨支持台灣強化自我防衛能力。

黃國昌強調，但錢不能亂花，更不該為了政治上的理由，把錢花在根本不符合台灣現在要採取不對稱戰爭、要自我防衛，不符合戰術要求，把大把錢花在看不到盡頭的東西上，這是台灣過去犯的錯誤，「我如果早一點知道資訊，我不會贊成那8艘4000億，錢不是這樣花的」。