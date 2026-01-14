初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，嘉義縣是第二個執行初選民調的選區，而經過昨晚民調調查，樣本數已經足夠，民進黨今（14日）稍早公布民調結果，蔡易餘獲64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。蔡易餘表示，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

▲蔡易餘代表綠營參選嘉義縣長。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

蔡易餘表示，首先要衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利議員在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

蔡易餘也誠摯呼籲，期盼黃榮利議員能放下成見。他表示，黃議員從政歷程中，陳明文前縣長給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。蔡易餘進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。

蔡易餘強調，翁章梁縣長過去七年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。蔡易餘最後強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

▲黃榮利。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃榮利指出，要感謝這次陪伴還有各位辛苦的夥伴，從早站到晚，明知道這是一場非常艱困的選戰，能選擇不離不棄，陪著一整天從早站到晚，要感謝的就是所有嘉義鄉親，有很多人支持讓他能有勇氣來參與這場選戰，所以未來對服務嘉義鄉親的心意絕對不會變。當然這一場選戰戰得非常辛苦，在非常艱困的環境中來競選，接受了這個選舉的結果，未來愛嘉義的心永遠不會變。