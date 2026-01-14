黃國昌：國防部下周秘密會議報告軍購項目　民眾黨自提版本再定稿

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時，今（14日）清晨返台後，上午召開記者會說明。黃國昌表示，赴美返台後，反對院版軍購條例的更決心更強，擬自提民眾黨版；他表示，國防部在下禮拜會到外交國防委員以秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目，黨版會待國防部報告完以後，再最後定稿。

▲民眾黨訪美團返台記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）



黃國昌表示，這次清楚向美方傳達，台灣是民主國家，這樣的民主程序沒有辦法接受，「一個正常民主國家，立法院要負責任的進行審議前，怎麼可能連裡面的內容是什麼都不知道？這樣的基本民主原則，美方充分理解而且同意」。

「本來國會就應該先知道，這樣的立場美方完全理解也贊同。」黃國昌說，接下來，民眾黨呼籲、也預期，國防部在下禮拜會到外交國防委員會透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。

黃國昌說，這次到華府去，會面美方人士時已經清楚講，「民眾黨會提自己的版本」，且針對不同情境要怎麼處理，這次在華府都講得很清楚。黃透露，等下周國防部報告完以後會最後定稿，否則本預計下周一就可能要提了，「但既然國防部現在願意報告，就在等一周，等他們報告完再說」。

例外，黃國昌也提到，除了強化台灣的防衛自主、強化自我防禦能力，要降低戰爭的風險，兩岸彼此之間善意的溝通對話非常重要，對於政府、政黨而言，都是如此。

黃國昌說，美國跟中國持續在進行對話，川普總統所領導的團隊，美國跟中國的關係非常好，溝通對話也非常順利，要降低兩岸戰爭的風險，除了要能抑制對方任何想要武力犯台的企圖與野心外，兩岸之間能有善意溝通對話跟交流也非常重要，在政府、政黨層次都是。