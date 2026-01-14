館長嗆「斬首賴清德」遭起訴　國台辦批「綠色恐怖」

▲館長回應「斬首賴清德」爭議。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

記者陳冠宇／北京報導

台灣網紅「館長」陳之漢因嗆「斬首賴清德」遭起訴，大陸國台辦批評，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇打壓支持兩岸交流的台灣民眾，企圖製造「綠色恐怖」。

「館長」在2025年10月直播時，激動稱「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話大陸「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。陳之漢日前被新北地方檢察署依涉嫌違反「恐嚇安全及煽惑他人犯罪」等罪起訴。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日於例行記者會上批評，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇打壓支持兩岸交流的台灣民眾，企圖製造「綠色恐怖」，限制台灣民眾自由，其實質是為「台獨」服務，必遭反對和唾棄。

另一方面，大陸「國務院台辦發言人」臉書帳號於2025年10月開通，朱鳳蓮說，該帳號近期收到近10位台灣網友留言希望協助尋找他們在大陸的親人，已協調相關地方台辦迅速與台灣網友聯繫溝通，了解核實情況，積極推進尋親事宜。

朱鳳蓮介紹，在多方努力下，湖北省、黃岡市、黃梅縣三級台辦通力合作，已幫其中一名台灣網友找到了他在黃梅失散多年的親人，正在溝通安排回鄉祭祖事宜。她說，兩岸同胞是血濃於水的一家人，台灣鄉親來尋親，台辦一定會幫忙。

▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）