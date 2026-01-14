賴瑞隆初選勝出！藍議員曝警訊：新潮流復辟是高雄的危機

▲賴瑞隆初選勝出！藍議員陳麗娜曝警訊：新潮流復辟是高雄的危機。（圖／陳麗娜提供）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆順利出線，國民黨高雄市議員陳麗娜指出，新潮流系賴瑞隆打敗了英系，陳其邁的挫敗固然難堪，但真正值得警惕的是，如果讓新潮流系重新掌握高雄，那麼高雄的進步會不會嘎然而止？高雄會不會回到過去年年舉債，卻看不到建設成果的時代？直呼「新潮流復辟是高雄的危機」。

陳麗娜分析這次民進黨初選結果，她說，新潮流系從陳菊時代入主高雄市政府，長達十多年的派系治理，讓高雄背負沉重債務，成為全台舉債最高的城市。

「錢花得快，但市政成績卻始終拿不出一張令人服氣的成績單。舉債看不到成績，但地方經營上卻極其用力，新潮流透過資源分配與人事布局，建立起牢不可破的基層實力」陳麗娜說，就因為過去埋得深，即使離開高雄已近七年，但新潮流根基並未鬆動，這次才能一舉扳倒陳其邁支持的邱議瑩，把陳其邁打的臉面無光。

她直言，現在的問題不在於誰贏了初選，而在於，如果這股過去「花錢如流水、把舉債當兒戲、把公共資源拿來鞏固派系」的力量重新回到高雄，過去幾年好不容易累積的市政進展，恐怕將付諸東流。新潮流的復辟，不是藍綠陣營誰輸誰贏的問題，而是高雄整座城市的危機。