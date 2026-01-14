　
政治

賴瑞隆初選勝出！藍議員曝警訊：新潮流復辟是高雄的危機

▲▼ 賴瑞隆初選勝出！藍議員曝警訊：新潮流復辟是高雄的危機。（圖／陳麗娜提供）

▲賴瑞隆初選勝出！藍議員陳麗娜曝警訊：新潮流復辟是高雄的危機。（圖／陳麗娜提供）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆順利出線，國民黨高雄市議員陳麗娜指出，新潮流系賴瑞隆打敗了英系，陳其邁的挫敗固然難堪，但真正值得警惕的是，如果讓新潮流系重新掌握高雄，那麼高雄的進步會不會嘎然而止？高雄會不會回到過去年年舉債，卻看不到建設成果的時代？直呼「新潮流復辟是高雄的危機」。

陳麗娜分析這次民進黨初選結果，她說，新潮流系從陳菊時代入主高雄市政府，長達十多年的派系治理，讓高雄背負沉重債務，成為全台舉債最高的城市。

▲▼ 賴瑞隆初選勝出！藍議員曝警訊：新潮流復辟是高雄的危機。（圖／陳麗娜提供）

▲賴瑞隆初選勝出！藍議員陳麗娜曝警訊：新潮流復辟是高雄的危機。（圖／陳麗娜提供）

「錢花得快，但市政成績卻始終拿不出一張令人服氣的成績單。舉債看不到成績，但地方經營上卻極其用力，新潮流透過資源分配與人事布局，建立起牢不可破的基層實力」陳麗娜說，就因為過去埋得深，即使離開高雄已近七年，但新潮流根基並未鬆動，這次才能一舉扳倒陳其邁支持的邱議瑩，把陳其邁打的臉面無光。

她直言，現在的問題不在於誰贏了初選，而在於，如果這股過去「花錢如流水、把舉債當兒戲、把公共資源拿來鞏固派系」的力量重新回到高雄，過去幾年好不容易累積的市政進展，恐怕將付諸東流。新潮流的復辟，不是藍綠陣營誰輸誰贏的問題，而是高雄整座城市的危機。

營業車市區超速42公里　駕駛+車行提告抗罰遭駁回

營業車市區超速42公里　駕駛+車行提告抗罰遭駁回

黃姓男子駕駛公司名下營業小客車，深夜行經高雄市三民區市區道路時，因超速42公里遭警方以雷達測速舉發，除裁罰新臺幣1萬2000元並須參加交通講習，車主公司亦遭吊扣牌照6個月。黃男與車行不服提起行政訴訟，主張測速設備設置及誤差不合法。法院審理後認定警方取締程序與設備均符合法令，判決原告敗訴。

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

巡檢班長「鐵門夾胸口」慘死　台電回應了

巡檢班長「鐵門夾胸口」慘死　台電回應了

驚險畫面曝！毒駕男逆向衝撞　路邊2童差1秒沒命

驚險畫面曝！毒駕男逆向衝撞　路邊2童差1秒沒命

即／當2幼童面前砍殺父母！高雄男二審仍判死刑　

即／當2幼童面前砍殺父母！高雄男二審仍判死刑　

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

