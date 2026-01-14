　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

▲陳培瑜不滿韓國瑜打斷發言。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲陳培瑜不滿韓國瑜打斷發言。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者郭運興／台北報導

立法院首場總統賴清德彈劾案公聽會今（14日）登場，民進黨團審查小組派出立委鍾佳濱、陳培瑜、莊瑞雄3人，首先鍾佳濱點出本次彈劾案3大謬誤，痛批彈劾不值一提。而陳培瑜發言則開轟，立法院當家作主的是國民黨，真正當家鬧事的就是藍白政黨，請你們不要再唱和中共、毀憲亂政，但因發言超時遭主席韓國瑜出聲提醒，陳培瑜瞪向韓國瑜表示「請尊重我發言」，韓國瑜又回應「好」打斷，陳培瑜再度不滿看向韓國瑜，最後才繼續發言。

民進黨團審查小組委員，首位登場的鍾佳濱表示，修憲後，彈劾可以由國會二之一提議、三分之二以上提出、憲法法庭裁決，這點看起來跟韓國制度類似，但要問一個問題，三分之二的門檻是76席，目前國眾兩黨未達門檻，要如何向憲法法庭提出呢？

鍾佳濱說，這次彈劾案的源起是國眾兩黨認為行政院長不副署違憲，但學者專家也提到了並沒有所謂覆議接受就包括不能行使不副署權，既然國眾兩黨認為不副署是違憲的，就應該向大法官憲法法庭提出釋憲，或者直接追究行政院長政治責任，透過憲法要求行政院長下台，但國眾兩黨既不向憲法法庭提出釋憲，也不行使憲法增修條文有關行政院長對立法院負責的機制，卻發表了一個無關痛癢的譴責文。

鍾佳濱直言，國眾兩黨聯手癱瘓憲法法庭，還譴責憲判認為大法官違憲，這次總統彈劾案有3大謬誤，第一，彈劾不等於罷免，76席門檻國眾認為可以提出彈劾，只是一廂情願。第二，彈劾要違法失職，總統沒有違反國眾說的憲法76條，是於法無據。第三，國眾癱瘓憲法法庭、不接受審理，現在又提出彈劾案要求憲法法庭受理，這是自相矛盾，於此，民進黨認為本次彈劾案3大謬誤，不值一提。

▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，審查委員鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，審查委員林德福、邱鎮軍、莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱、徐巧芯、劉書彬輪流發言。（圖／記者湯興漢攝）

第二位登場的陳培瑜表示，今天所有藍白委員的指控真是荒謬鬧劇現場直播給大家看，本人感到非常憤怒、遺憾，提案延會到1月底的是藍白立委，而在立法院不願意實質開會的也是藍白立委，還記得嗎？總預算到目前為止都還沒有辦法交付委員會討論、實質審查，藍白地方首長開始在地方集結跟中央喊話，要喊話的對象應該是在立法院的立委。

陳培瑜痛批，回顧這屆立法委員到目前為止，傅崐萁、翁曉玲等人屢次在會期中前往中國，傅崐萁第一次更帶了多名委員會的召委前去中國拜碼頭，大家不知道談了什麼、見了誰、達成了什麼協議，但是人民可以看見的是每次從中國回來，台灣立法院只有更亂，比亂還要更亂，要再次提醒立法院當家作主的是國民黨，連院長都是國民黨的提名人選，真正當家鬧事、正事不做的、搞得全國雞飛狗跳的就是你們藍白政黨，請你們不要再唱和中共、不要再立法院毀憲亂政。

此時因發言時間已到，主席韓國瑜則提醒「好，謝謝」，陳培瑜立即回應「請尊重我最後一個發言」，韓國瑜又回應「好」打斷，陳培瑜因此不滿看向韓國瑜，接著繼續表示，如果希望國家長治久安，需要的是人民團結、立法院也能團結，讓所有相關實質法案、預算推進，而不是配合藍白演出政治鬧劇。

▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，審查委員陳培瑜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，審查委員林德福、邱鎮軍、莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱、徐巧芯、劉書彬輪流發言。（圖／記者湯興漢攝）

最後發言的是莊瑞雄，他表示，賴總統上來以後這段時間，相信沒有一個人會認為是獨裁總統，賴總統讓整個民主能夠繼續大鳴大放，沒有任何言論自由受到剝奪。

莊瑞雄表示，今天各位提到的是痛罵卓榮泰、彈劾賴清德，這邏輯不通，今天藍白走的路是明知不可行，卻搭出一個舞台搞這樣的政治鬥爭，究責的對象其實是行政院長，應該要提的是不信任案，如果要究責的是總統，那可以走罷免案。

▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，審查委員莊瑞雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統彈劾案全院委會第一場公聽會14日於立法院召開，審查委員林德福、邱鎮軍、莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱、徐巧芯、劉書彬輪流發言。（圖／記者湯興漢攝）

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，嘉義縣是第二個執行初選民調的選區，而經過昨晚民調調查，樣本數已經足夠，民進黨今（14日）稍早公布民調結果，蔡易餘獲64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。蔡易餘表示，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

火爆彈劾公聽會！賴清德挨批讓莊瑞雄氣炸反罵白學者　韓國瑜急調解

火爆彈劾公聽會！賴清德挨批讓莊瑞雄氣炸反罵白學者　韓國瑜急調解

黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

民眾黨擬自提軍購條例版本　黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈

民眾黨擬自提軍購條例版本　黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈

快訊／蔡易餘大勝黃榮利26個百分點　民進黨下週提名參選嘉義縣長

快訊／蔡易餘大勝黃榮利26個百分點　民進黨下週提名參選嘉義縣長

