民眾黨擬自提軍購條例版本　黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈

▲民眾黨訪美團返台記者會，黃國昌說明訪美細節。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時，過程中也當面和美方討論目前在台灣爭議不斷地1.25兆軍購特別條例。黃國昌今（14日）召開記者會說，從美國回來後，「反對行政院版的決心只有更強烈，沒有軟化」，下周的程序委員會仍不會讓院版付委。他指出，民眾黨將自提版本，「符合台灣的需要，要多少錢清清楚楚，沒有上下其手打模糊仗的空間」。

媒體問到，針對軍購特別預算部分，昨天立法院程序委員會第7度拒絕在賴清德未到立法院說明的情況下排入院會議程，訪美之後或是後續國防部秘密會議之後，立場是否有所不同？

黃國昌直言，民進黨目前所提的版本，「我直接講大白話，民眾黨反對，目前行政院所提的版本用7個條文要1.25兆，我反對，從美國回來後，反對的決心只有更強烈，沒有軟化」。

黃國昌強調，台灣有沒有強化國防的必要？有，但是錢要花在刀口上，不能亂花，更不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉。

「民眾黨會提民眾黨的版本。」黃國昌說，這次到華府去，會面美方人士時已經清楚講，民眾黨會提自己的版本，且針對不同情境要怎麼處理，這次在華府都講得很清楚，「符合台灣的需要，要多少錢清清楚楚，沒有上下其手打模糊仗的空間」。

黃國昌強調，只有一個原則，這個國家要往走，「我為什麼一直說執政者擺爛，在野黨要撐起這個國家？賴清德根本沒有想要解決問題，只想要製造問題，2張紙7個條文丟給國會，就要1.25兆，有人這樣幹的喔？」

黃國昌質疑，不用找在野黨討論、資訊一片黑暗，丟兩張紙叫在野黨趕快審，不審的話都是中共同路人，「有哪一個要做實事、要解決問題的總統是這樣幹的？這種態度不僅台灣人看不下去，很多其他人也看不下去，不應該是這個樣子」。

黃國昌說，呼籲、也期待外交國防委員會下禮拜會安排國防部進行秘密會議報告，所以會等到下禮拜報告完後，再最後定稿。黃也指出，下禮拜二的程序委員會，還是不會支持讓行政院的版本付委。