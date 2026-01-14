　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨擬自提軍購條例版本　黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈

▲▼ 民眾黨訪美團返台記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨訪美團返台記者會，黃國昌說明訪美細節。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府20小時，過程中也當面和美方討論目前在台灣爭議不斷地1.25兆軍購特別條例。黃國昌今（14日）召開記者會說，從美國回來後，「反對行政院版的決心只有更強烈，沒有軟化」，下周的程序委員會仍不會讓院版付委。他指出，民眾黨將自提版本，「符合台灣的需要，要多少錢清清楚楚，沒有上下其手打模糊仗的空間」。

媒體問到，針對軍購特別預算部分，昨天立法院程序委員會第7度拒絕在賴清德未到立法院說明的情況下排入院會議程，訪美之後或是後續國防部秘密會議之後，立場是否有所不同？

黃國昌直言，民進黨目前所提的版本，「我直接講大白話，民眾黨反對，目前行政院所提的版本用7個條文要1.25兆，我反對，從美國回來後，反對的決心只有更強烈，沒有軟化」。

黃國昌強調，台灣有沒有強化國防的必要？有，但是錢要花在刀口上，不能亂花，更不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉。

「民眾黨會提民眾黨的版本。」黃國昌說，這次到華府去，會面美方人士時已經清楚講，民眾黨會提自己的版本，且針對不同情境要怎麼處理，這次在華府都講得很清楚，「符合台灣的需要，要多少錢清清楚楚，沒有上下其手打模糊仗的空間」。

黃國昌強調，只有一個原則，這個國家要往走，「我為什麼一直說執政者擺爛，在野黨要撐起這個國家？賴清德根本沒有想要解決問題，只想要製造問題，2張紙7個條文丟給國會，就要1.25兆，有人這樣幹的喔？」

黃國昌質疑，不用找在野黨討論、資訊一片黑暗，丟兩張紙叫在野黨趕快審，不審的話都是中共同路人，「有哪一個要做實事、要解決問題的總統是這樣幹的？這種態度不僅台灣人看不下去，很多其他人也看不下去，不應該是這個樣子」。

黃國昌說，呼籲、也期待外交國防委員會下禮拜會安排國防部進行秘密會議報告，所以會等到下禮拜報告完後，再最後定稿。黃也指出，下禮拜二的程序委員會，還是不會支持讓行政院的版本付委。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

政治熱門新聞

財經專家徐嶔煌宣布參選北市大安文山議員　投入民進黨初選

謝龍介批「台南這鍋湯已經餿掉了」

好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

快訊／蔡易餘出線！　嘉義縣長初選民調輾壓對手黃榮利

1.25兆僅3500億買軍武　黃國昌曝軍火商下周來台搶食兆元大餅

打記者、拍桌懷孕黨工　鄭麗文幕僚遭拔官

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠打臉：去年就公告

遭爆簽賭賴帳！國民黨六連霸議員發聲反擊

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

火爆彈劾公聽會！賴清德挨批讓莊瑞雄氣炸反罵白學者　韓國瑜急調解

快訊／蔡易餘大勝黃榮利26個百分點　民進黨下週提名參選嘉義縣長

綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

ET民調／2026台中市長！江啟臣48%大幅領先楊瓊瓔　對決綠營何欣純贏18.6％

更多熱門

相關新聞

公聽會火力全開　綠營學者黃帝穎：網路鄉民彈劾理由都寫得比藍白好

公聽會火力全開　綠營學者黃帝穎：網路鄉民彈劾理由都寫得比藍白好

立法院首場總統賴清德彈劾案公聽會今（14日）登場，由學者專家率先發言，民進黨團推派的律師賴秉詳先是質疑，立法院提出彈劾案的理由，提到放任台積電赴美投資，但台積電昨天跟今天都穩定站上1700多元，這還是必須彈劾的原因嗎？律師黃帝穎則點出藍白提出彈劾3大謬誤，直言就是打假球，彈劾追究的是法律責任，如果要講政治口水，網路鄉民都會寫得比藍白這份彈劾理由好。

LIVE／首場彈劾賴清德公聽會登場　藍綠白、專家學者激辯看這裡

LIVE／首場彈劾賴清德公聽會登場　藍綠白、專家學者激辯看這裡

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

民眾黨訪美結束「等待轉機回台」　省住宿、連去餐廳吃飯都沒時間

民眾黨訪美結束「等待轉機回台」　省住宿、連去餐廳吃飯都沒時間

民眾黨閃電訪華府政壇議論　陳智菡：14日向國人清楚報告

民眾黨閃電訪華府政壇議論　陳智菡：14日向國人清楚報告

關鍵字：

民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面