網友留言「一槍打死」惹議　阮昭雄呼籲支持者理性、韓國瑜面對問題

▲網友留言惹議。（圖／翻攝自阮昭雄臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜身陷豪宅案爭議，近日更大動作提告媒體和總統蔡英文競選連任發言人阮昭雄。阮昭雄21日在臉書發文談及此事，有網友在貼文下方留言「一槍打死」韓國瑜，小編則回文「感謝鼓勵、謝謝支持」，引起爭議。對此，阮昭雄22日下午回應，呼籲支持者要理性，韓國瑜則應該面對問題。

阮昭雄質疑韓國瑜房產，不過，卻反而被韓國瑜提告。他在臉書發文提到，作為未來可能的總統，候選人政見、誠信、言行、財產紀錄本就該嚴加檢視。與其以興訟逃避問題，不如請韓國瑜好好坦白，拿出可昭公信的資料，回應外界的質疑。

該篇貼文下方，有網友留言，「請一槍打死韓國瑜，整天一堆有沒有不大不七（台語俗諺，意旨不三不四）。」阮昭雄小編回文，「感謝鼓勵！！謝謝支持！！」

阮昭雄小編回文引起爭議，韓國瑜批評這是暴力說法，應該要譴責。不過，留言內容「請一槍打死韓國瑜，整天一堆有沒有不大不七（台語俗諺，意旨不三不四）。」意思其實是在批評阮昭雄，也有聲音認為該網友應該是藍營支持者。

阮昭雄22日受訪時表示，看到這位網友基本上是支持韓市長的，他說指的「一槍斃命」應該是指我們要提出有力的證據。小編在回應時就是禮貌性的回應，那如果會造成誤解的話，會更加小心，回文也已經刪掉。

阮昭雄也提到，自己臉書上也有許多語帶恐嚇的留言，「是不是也請韓市長要呼籲他的支持者也要理性。」他向韓國瑜喊話，面對豪宅爭議應該要出來說清楚講明白。

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