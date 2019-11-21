賴清德親配藥、郭台銘願提供醫療團隊！蘇貞昌開工「講話更有力」

▲蘇貞昌。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌「衝衝衝」個性眾所皆知，最近卻被發現，出席活動時顏面似乎有些僵硬，經醫師檢查，原來是過度勞累導致病毒感染。總統蔡英文得知蘇貞昌身體微恙，要求他一定要休息。蘇貞昌「聽話」休息一日就急著開工，21日親自主持行政院會，精神狀況相當不錯。

蘇貞昌好人緣因為這次事件展現，曾為醫師、剛宣布和蔡英文搭檔的「賴神」賴清德親自配了藥託人拿給蘇貞昌。老戰友林義雄也親筆寫了信關心蘇貞昌狀況，要他多休息。鴻海集團創辦人郭台銘則透過團隊致電院長辦公室，表示願意提供醫療團隊協助。

郭台銘這次主動表示願意提供醫療團隊協助，事實上，郭董過去也曾多次表示對蘇貞昌的讚賞。他在2016年時曾稱讚蘇貞昌當年擔任台北縣長時，開闢頂埔科學園區非常有效率，很懷念蘇縣長時期。郭董今年6月受訪時又再大讚蘇揆戮力從公，少政治、多執行，非常認真。

除了有賴神和郭董的關心，社會各界對蘇貞昌的關心也很多。幕僚透露，知道院長身體微恙，各方致電送花的都沒少，還有小朋友寫信來打氣加油。幕僚說，蘇院長自上任後為了國家公務都沒請過假，這種認真有被看到，很感謝外界關心，但現在恢復良好，也請大家不用再送花過來。

蘇貞昌身體狀況已經好轉，行政院發言人Kolas Yotaka 21日院會後記者會表示，「院長身體健康毫無問題，今天有來主持院會，經過醫師治療狀況好很多，感謝大家關心，蘇院長從頭主持到完都沒有問題。」

另外，針對這次病假，一路跟著蘇貞昌的幕僚透露，其實這次是蘇貞昌自今年年初接任院長10個多月來從未放過假，只有這次被小英逼著休了一天假，結果他只「聽話」一天，隔天就急著開工，「他精力更旺盛！講話更有力氣！」

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