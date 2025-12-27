　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

炎亞綸待過「家寧群組」2分鐘被踢　陳沂提3疑點：你們買單？

▲▼炎亞綸。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸。（圖／晴空鳥提供） 

記者葉國吏／綜合報導　

藝人炎亞綸26日坦承自己曾短暫被拉入家寧的群組，並在短短2分鐘內被踢出。這番說法，引發網紅陳沂連發三大疑問，質疑整個過程與說法的合理性，討論度瞬間飆高。

炎亞綸自述經過、網紅陳沂質疑
炎亞綸在記者會上大方承認，自己曾因應朋友請託，介紹了一名媒體公關的聯絡方式。當時他完全沒掌握狀況，就被對方拉進一個新建的群組，結果只待了兩分鐘，便被請出，過程讓他一頭霧水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這番自白，讓不少人聯想到網紅Andy老師（Andy）之前爆料，指有男藝人暗中幫忙公關處理家寧的事件。因炎亞綸自己說出這段經歷，也讓他瞬間成為眾矢之的。

陳沂提出三疑點、質疑炎亞綸說法
對於炎亞綸的說法，網紅陳沂立刻在社群發文，拋出三個疑點。她好奇，一般人被朋友要求介紹公關公司，難道不會多問一句是給誰用？這樣直接介紹真的合理嗎？

陳沂還進一步指出，藝人用Line時通常很謹慎，連名字都不會用本名。她還提到，炎亞綸明明是在幫忙家寧，卻反被踢出群組，質疑是不是「好心沒好報」，並追問當時到底在群組說了什麼。

除了上述疑點，陳沂也提醒大家，其實炎亞綸和家寧早就認識，兩人還是同一個心靈成長班的同學。她認為這層關係可能讓事件更複雜，問「大家會相信這樣的說法嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名內衣行銷翻車！網列5點「厭女情節」炎上　負責人火速道歉
今北台濕冷！　下週「2026首波冷氣團」可能報到
她昔是洗頭小妹「一顆頭賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況
日本高速公路50車追撞！至少1死26傷　現場照片曝光
家長還原「王Aden公審女學生」關鍵真相　跨年場全被取消
下週可能有寒流！　東北季風跨年「元旦曙光」機率曝
彈劾案投票日出爐！國民黨：中華民國不是賴清德的帝制王國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

炎亞綸待過「家寧群組」2分鐘被踢　陳沂提3疑點：你們買單？

王Aden風波！街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」　被轟送上台卻卸責

家長還原「王Aden公審女學生」關鍵真相　跨年場全被取消

知名內衣行銷翻車！網列5點「厭女情節」炎上　負責人火速道歉

最低工資漲至29500！元旦新制一次看　公費胃癌篩檢上路

小孟老師「2026國運籤」小心奸臣計謀　台灣轉運時間曝

下週可能有寒流！　東北季風跨年「元旦曙光」機率曝

今北台濕冷！　下週「2026首波冷氣團」可能報到

今天回溫！1縣市不到10℃　跨年天氣曝光

斗笠阿姨冷天推回收車　一群學生突現身伸援手！暖心畫面感動網

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

炎亞綸待過「家寧群組」2分鐘被踢　陳沂提3疑點：你們買單？

王Aden風波！街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」　被轟送上台卻卸責

家長還原「王Aden公審女學生」關鍵真相　跨年場全被取消

知名內衣行銷翻車！網列5點「厭女情節」炎上　負責人火速道歉

最低工資漲至29500！元旦新制一次看　公費胃癌篩檢上路

小孟老師「2026國運籤」小心奸臣計謀　台灣轉運時間曝

下週可能有寒流！　東北季風跨年「元旦曙光」機率曝

今北台濕冷！　下週「2026首波冷氣團」可能報到

今天回溫！1縣市不到10℃　跨年天氣曝光

斗笠阿姨冷天推回收車　一群學生突現身伸援手！暖心畫面感動網

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

巴黎地鐵隨機攻擊！　25歲男持刀連刺3女

妻外遇同事互訴「邊打邊想你」　夫靠Google導航揪開房紀錄

DeepSeek罕見公開互動　騰訊元寶年度報告意外掀話題

大馬前首相25罪定讞　1MDB弊案判15年、罰款900億元

炎亞綸待過「家寧群組」2分鐘被踢　陳沂提3疑點：你們買單？

聖誕假期交易淡　美股三大指數終場小跌收黑

王Aden風波！街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」　被轟送上台卻卸責

批高雄觀光人次、成長率六都墊底　詹江村揭數據

從陳冠宇的職涯轉折　看運動科學如何改變台灣棒球訓練

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

生活熱門新聞

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

聖誕夜解鎖新姿勢出事了　腫成紫茄子嚇壞

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

快訊／全台多地急凍又颳風！12縣市發布「強風特報」

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

好多人都錯！3大偏方竟讓血糖飆升　醫急勸停

今天回溫　跨年天氣曝光

年底衝日本「必去1店」松葉蟹吃到飽！台灣人激推

快訊／2縣市低溫特報！急凍跌破10度

日本部落客爽嗑台版親子丼！台人見照片笑了

阿姨冷天推回收車　學生突現身伸援手

下週可能「寒流」來襲！　東北季風來跨年

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

職場奴性最強星座Top3

張文5台手機+平板＋電腦　最貴是ROG筆電

聖誕夜解鎖新姿勢出事了　腫成紫茄子嚇壞

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

嗆「人死得不夠多」遭拘　竟是傳產老闆

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」宣布無限期停更

快訊／「小英男孩」鄭亦麟凌晨交保

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面