炎亞綸待過「家寧群組」2分鐘被踢　陳沂提3疑點：你們買單？

藝人炎亞綸26日坦承自己曾短暫被拉入家寧的群組，並在短短2分鐘內被踢出。這番說法，引發網紅陳沂連發三大疑問，質疑整個過程與說法的合理性，討論度瞬間飆高。

炎亞綸自述經過、網紅陳沂質疑

炎亞綸在記者會上大方承認，自己曾因應朋友請託，介紹了一名媒體公關的聯絡方式。當時他完全沒掌握狀況，就被對方拉進一個新建的群組，結果只待了兩分鐘，便被請出，過程讓他一頭霧水。

這番自白，讓不少人聯想到網紅Andy老師（Andy）之前爆料，指有男藝人暗中幫忙公關處理家寧的事件。因炎亞綸自己說出這段經歷，也讓他瞬間成為眾矢之的。

陳沂提出三疑點、質疑炎亞綸說法

對於炎亞綸的說法，網紅陳沂立刻在社群發文，拋出三個疑點。她好奇，一般人被朋友要求介紹公關公司，難道不會多問一句是給誰用？這樣直接介紹真的合理嗎？

陳沂還進一步指出，藝人用Line時通常很謹慎，連名字都不會用本名。她還提到，炎亞綸明明是在幫忙家寧，卻反被踢出群組，質疑是不是「好心沒好報」，並追問當時到底在群組說了什麼。

除了上述疑點，陳沂也提醒大家，其實炎亞綸和家寧早就認識，兩人還是同一個心靈成長班的同學。她認為這層關係可能讓事件更複雜，問「大家會相信這樣的說法嗎？」