國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬前首相25罪定讞　1MDB弊案判15年、罰款900億元

▲▼前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）。（圖／路透）

▲馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因涉及震驚全球的「一馬發展公司」（1MDB）重大貪污醜聞，26日再遭高等法院裁定25項罪名全部成立，包含4項濫權與21項洗錢指控。納吉被判監禁165年，雖刑期得以同時執行，但仍須再服15年徒刑，並被罰款高達113.9億令吉（約台幣900億元）。

法官駁斥遭誣陷說法：如同幻想

根據《路透社》報導，判決書指出，納吉辯稱自己被1MDB高層與外逃金融家劉特佐（Jho Low）矇騙，並以來自沙烏地皇室的「捐款信件」為辯解，但法官賽古拉（Collin Lawrence Sequerah）直指該說法「不合邏輯、純屬幻想」，信件極可能是偽造品，強調「資金明顯來自1MDB」。

賽古拉表示，身為前首相，納吉在1MDB的決策權位居頂層，「不是鄉下人」，而是接受英國高等教育的精英人物，「絕不可能不知道自己帳戶裡的鉅額資金從何而來」。

涉挪用巨資買遊艇拍電影　美多國聯合調查

納吉創立1MDB基金原為推動國家發展，卻遭指控淪為私相授受的貪腐工具。美國司法部曾指出，劉特佐透過該基金挪用逾45億美元，用於購買私人飛機、1.2億美元超級遊艇、飯店、藝術品、珠寶，甚至資助拍攝《華爾街之狼》。

納吉帳戶中疑似流入逾10億美元，他則堅稱是沙國皇室的捐款。但法官斷言，「冷酷、明確、無可爭辯的證據顯示，他濫用職權與掌控資源的權力，以個人名義收受不當資金。」

現服刑中、居家監禁遭拒　納吉堅稱將繼續抗爭

現年72歲的納吉，已於2022年因另一樁1MDB案入獄，目前正在服6年徒刑。今年他曾嘗試爭取居家服刑，但法院已駁回申請。最新這項判決將在2028年刑期結束後接續執行。

納吉透過律師表示將提起上訴，強調這場抗爭「並非為了逃避責任」，而是為了「捍衛法治與憲政尊嚴」。他的律師沙菲伊（Muhammad Shafee Abdullah）預告將於29日遞狀。

政局再起波瀾　巫統內部傳不滿聲浪

這項判決可能進一步撼動由現任首相安華（Anwar Ibrahim）領導的執政聯盟。納吉所屬的「巫統」（UMNO）曾在2022年選舉與安華陣營對立，但最終仍加入聯合政府。即便身陷囹圄，納吉在巫統內仍具實質影響力。

日前納吉的居家監禁請求遭駁，也在執政聯盟內部引發爭議。部分巫統成員對判決失望，更對安華陣營成員在社群媒體上的「慶賀貼文」表達不滿。安華則呼籲各方「保持冷靜與理性」。

十年追查終收網　廉政機關稱：非勝利時刻

這場歷時十年的調查與審判，被外界視為馬來西亞歷來最大規模的金融弊案。反貪污委員會（MACC）主席阿占巴基（Azam Baki）坦言，過程中面臨重大法律與跨境挑戰，甚至一度遭前朝政府刻意阻撓。

「這不是一場值得慶祝的勝利，而是我們對國家應盡責任的體現。」阿占強調，這起判決象徵法治的落實，也為馬國社會投下一顆政治震撼彈。

12/24 全台詐欺最新數據

彈劾案投票日出爐！國民黨：中華民國不是賴清德的帝制王國

大馬前首相貪腐案　4項濫權罪成立

大馬前首相貪腐案　4項濫權罪成立

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因為涉入「一馬發展公司」（1MDB）的數十億美元貪腐詐欺案，目前仍在服刑中，他今（26）日被宣判，與此案相關的4項濫權罪名全部成立，可能再度引發執政聯盟內部的緊張局勢。

被母騙去日本賣淫！12歲少女今返泰國

被母騙去日本賣淫！12歲少女今返泰國

26歲泰男與友「聯手性侵」16歲少女！

26歲泰男與友「聯手性侵」16歲少女！

泰「1小時投40炸彈」狂轟柬埔寨邊境！

泰「1小時投40炸彈」狂轟柬埔寨邊境！

年終晚宴淪千人大逃亡　烈焰吞噬天花板

年終晚宴淪千人大逃亡　烈焰吞噬天花板

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

