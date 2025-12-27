聖誕假期交易淡　美股三大指數終場小跌收黑

▲聖誕假期影響市場交投，三大指數終場小跌收黑。（示意圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

聖誕假期影響市場交投，美國股市在清淡交易中自歷史高點小幅拉回，三大指數終場小跌收黑，中止先前5個交易日的上漲走勢，不過整體仍維持本週漲幅。

道瓊工業指數終場下跌20.19點、跌幅0.04%，收在48710.97點。

標準普爾500指數下跌2.11點、跌幅0.03%，收在6929.94點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌20.21點、跌幅0.09%，收在23593.10點。

半導體族群表現相對穩健，費城半導體指數上漲3.273點、漲幅0.05%，收在7207.641點。

根據《路透社》報導，投資機構Carson Group首席市場策略師德崔克（Ryan Detrick）表示，美股近來出現一波強勁的5日漲勢，「某種程度上今天只是聖誕假期後喘一口氣。」

他也指出，目前仍處於所謂「聖誕老人行情」（Santa Claus rally）期間，時間涵蓋今年最後5個交易日與新年首2個交易日，「我們認為後續行情仍有些偏向上行。」

市場關注這波季節性走勢是否延續至1月5日，若順利收出漲勢，將被視為對2026年股市表現的正面訊號。

今年僅剩最後3個交易日，過去一年期間，市場歷經關稅疑慮、地緣政治緊張，以及人工智慧概念股快速成長帶動的劇烈波動，不過三大指數仍朝向雙位數百分比漲幅前進，其中又以科技股比重高的那斯達克（Nasdaq）表現最強。

德崔克指出，近年的股市報酬伴隨波動而來，「這提醒投資人，市場震盪就是為了換取收益所必須付出的代價」，並強調2026年仍不可能成為沒有波動與壞消息的一年，投資人應持續做好心理準備。