郭國文《苦瓜臉的逆轉勝》　賴清德力挺推薦新書

▲立委郭國文將2019年初立委補選驚險過關的心路歷程，以文字記錄下來出《苦瓜臉的逆轉勝！》一書，並邀請大力輔選副總統參選人賴清德來推薦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020選戰進入白熱化階段，隨著「蔡賴配」成局，20日台南市民進黨立委參選人也聯合登記，21日立委郭國文，更進一步召開新書發表記者會，將今年初立委補選驚險過關的心路歷程，以文字記錄下來出《苦瓜臉的逆轉勝！》一書，並邀請到當時大力輔選的副總統參選人賴清德來推薦。

郭國文說，2019年316的立委補選，當時真的是民進黨最危機的時刻。因為2018年1124縣市長選舉，民進黨大敗，士氣低迷。而其剛輔選完市長選舉，就投入立委補選，首當韓流衝擊。他說當時就像在加護病房內，最後好在有「賴醫師」這位主治醫師來急救。但賴醫師不只看的是他個人的選情，更是看到整個民進黨、更是台灣未來的危機，因此一直到選前一刻，都投入在國文的輔選當中。郭國文表示，除了感謝賴清德副總統參選人之外，包含蔡英文總統、卓榮泰主席、陳水扁前總統，黨內各縣市首長、立委、議員的接替協助，終於抵擋下韓流，奇蹟式的逆轉勝，因此寫下「苦瓜臉的逆轉勝」一書。

新書發表會中，除了回顧316選戰之外，也特別請許多的朋友，包含崑濱伯、吳思瑤、高嘉瑜、日籍記者野島剛、作家一青妙等來錄影推薦。而當時助力最大的賴清德更是親自到場推薦。



賴清德說，國文在316的補選中最後逆轉勝，其實代表了三個意義。一是抵擋住了韓流，當時韓國瑜在高雄勝選，氣勢非常旺，直接威脅到接下來的立委補選，好在我們在台南擋下來。而第二，也是因為韓國瑜勝選，習進平隨即提出習五點，而若補選民進黨再輸，不知道中共有會有怎樣的舉動。目前香港的狀況，真讓我們擔心若當時補選失掉了關鍵的這席，台灣未來真的可能變成香港第二。第三，當時支持民進黨的民心大失，所以呼籲支持者要回來，終於勝選大家找回對民進黨的信心。因此，年初的這場補選真的是意義重大，而國文寫下當時的歷程，也是相當重要的紀錄。





賴清德表示，當時郭國文特別邀請他寫序，也再次回顧了這一場選舉的點滴，也再次的肯定郭國文在從政之後面對挑戰時的堅持，以及擔任議員時期一起對抗不義的點滴。而後來進入立院，也不辜負大家的期望，認真負責，爭取相當多的鄉親福利。而接下來的選戰，真的更需要是全黨的團結一心，讓優秀的人連任、總統連任、國會過半，接下來2020大選，更希望所有候選人也能一起肩負起護國保台的重責。

郭國文說，316這場補選的戰役，應該是民進黨史上最困難的一次補選戰役，也是投票率最高的一次補選，逆轉勝來回兩次的補選。因此，投入在這次補選中的點點滴滴，寫成這本書，也能回顧這次補選的紀錄。同時，也希望以此書做為黨內同志參加任何一場選舉時的惕勵，告訴大家隨時都要有危機意識。投入選舉，就要有「吃苦當作吃補」的心理準備。

最後，郭國文說，出書除了請大家購買來充實選舉經費，有子彈來打贏選戰外，「賣書」，也是「麥輸」！不能輸！2020，台灣要贏！台灣絕對不能輸！

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