生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天回溫！1縣市不到10℃　跨年天氣曝光

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲今天冷氣團減弱回溫。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

今早本島平地最低溫在新竹關西、僅12.1度，氣象署對金門發佈黃色低溫警報，提醒民眾注意10度以下的寒冷天氣。隨著大陸冷氣團逐漸減弱，白天各地氣溫會慢慢回升，但跨年夜預計還會有一波東北季風，桃園以北將再度轉濕冷、降雨機率增加。

新竹今晨溫度創低、金門發警報
今晨新竹關西地區在凌晨1點03分測得全台最低溫12.1度，民眾出門可明顯感受到寒意。中央氣象署針對金門縣發佈黃色低溫特報，警示當地可能出現10度以下的極端低溫，呼籲大家務必加強保暖措施。

氣象署預報員賴欣國說明，今天（27日）大陸冷氣團勢力已逐步減弱，雖然清晨還是偏冷，白天起氣溫回升。北部及宜蘭花蓮高溫有18到20度，中南部和台東則會回暖到22到26度。他也提醒，中南部地區日夜溫差大，早出晚歸要記得多帶件外套，以免著涼。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲金門低溫特報。（圖／中央氣象署）

降雨趨緩、山區留意結冰
至於降雨狀況，近期水氣也明顯減少，不過迎風面的桃園以北、東部和恆春半島仍有短暫雨勢。新竹以南山區則可能出現零星小雨，清晨中部以北也有類似狀況，建議大家外出時，雨具還是帶一下比較保險，其他地區則多為多雲到晴的天氣型態。

另外，只要溫度和水氣條件配合，中部以北、宜蘭和花蓮海拔三千公尺以上的高山，還有機會出現零星降雪、冰霰甚至路面結冰。要上山的朋友一定要特別注意路面濕滑、結冰的風險，行車或健行都要提高警覺。

明日雨勢轉強、跨年再遇東北季風
氣象署進一步提醒，明天（28日）宜蘭降雨可能明顯增多，外出活動或返鄉要多加注意。到了下週二（30日），新一波東北季風來襲，預計會持續到跨年夜，屆時桃園以北水氣增加，溫度再度滑落到17度左右，提醒大家提前規劃好禦寒和防雨措施，跨年活動不被天候打亂。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

明天(27日)冷氣團減弱，不過上午溫度仍低，低溫下探12度，高山有機會飄雪，北部和東部仍有局部短暫雨，下周一雨區變小，但緊接著下周二再有東北季風接力，且持續到下周末，北部和東部將連4天溼答答。

快訊／玉山北峰中午再度降雪！銀白美景曝光

快訊／玉山北峰中午再度降雪！銀白美景曝光

冷氣團甩水氣「3地雨最大」　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」　下周跨年北台灣濕涼

「台北站14度以下」　鄭明典提醒重點

「台北站14度以下」　鄭明典提醒重點

快訊／玉山今早下雪了！　冷氣團發威最低-5.5℃

快訊／玉山今早下雪了！　冷氣團發威最低-5.5℃

