今天回溫！1縣市不到10℃　跨年天氣曝光

今早本島平地最低溫在新竹關西、僅12.1度，氣象署對金門發佈黃色低溫警報，提醒民眾注意10度以下的寒冷天氣。隨著大陸冷氣團逐漸減弱，白天各地氣溫會慢慢回升，但跨年夜預計還會有一波東北季風，桃園以北將再度轉濕冷、降雨機率增加。

新竹今晨溫度創低、金門發警報

今晨新竹關西地區在凌晨1點03分測得全台最低溫12.1度，民眾出門可明顯感受到寒意。中央氣象署針對金門縣發佈黃色低溫特報，警示當地可能出現10度以下的極端低溫，呼籲大家務必加強保暖措施。

氣象署預報員賴欣國說明，今天（27日）大陸冷氣團勢力已逐步減弱，雖然清晨還是偏冷，白天起氣溫回升。北部及宜蘭花蓮高溫有18到20度，中南部和台東則會回暖到22到26度。他也提醒，中南部地區日夜溫差大，早出晚歸要記得多帶件外套，以免著涼。

降雨趨緩、山區留意結冰

至於降雨狀況，近期水氣也明顯減少，不過迎風面的桃園以北、東部和恆春半島仍有短暫雨勢。新竹以南山區則可能出現零星小雨，清晨中部以北也有類似狀況，建議大家外出時，雨具還是帶一下比較保險，其他地區則多為多雲到晴的天氣型態。

另外，只要溫度和水氣條件配合，中部以北、宜蘭和花蓮海拔三千公尺以上的高山，還有機會出現零星降雪、冰霰甚至路面結冰。要上山的朋友一定要特別注意路面濕滑、結冰的風險，行車或健行都要提高警覺。

明日雨勢轉強、跨年再遇東北季風

氣象署進一步提醒，明天（28日）宜蘭降雨可能明顯增多，外出活動或返鄉要多加注意。到了下週二（30日），新一波東北季風來襲，預計會持續到跨年夜，屆時桃園以北水氣增加，溫度再度滑落到17度左右，提醒大家提前規劃好禦寒和防雨措施，跨年活動不被天候打亂。