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國台辦批台獨破壞和平　賴清德嗆︰獨裁政府難理解民主自由

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▲民進黨副總統候選人賴清德南下彰化為黨籍立委候選人輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨副總統參選人賴清德南下彰化為黨籍立委參選人輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國台辦發言人馬曉光抨擊賴清德妄稱自己是「台獨工作者」，破壞兩岸和平，以「台獨」言論，企圖炒作升高兩岸對立，對此，21日到彰化輔選的副總統參選人賴清德也說，台灣是一個民主的國家，在民主的社會每一個人都有民主的自由，這一點應該是專制獨裁的政府所無法理解。

▲民進黨副總統候選人賴清德南下彰化為黨籍立委候選人輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨副總統參選人賴清德南下彰化為黨籍立委參選人輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

前行政院長賴清德擔任總統蔡英文副手後，21日安排到彰化，為同黨籍立法委員參選人輔選，在致詞中賴清德對國民黨火力全開，痛批國民黨提名的不分區立委當中，仍將前往中國聆聽習近平訓話的人列為安全名單，對台灣所造成的傷害，呼籲鄉親和民進黨做伙打拚，台灣才有前途。

▲民進黨副總統候選人賴清德南下彰化為黨籍立委候選人輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨總統參選人賴清德南下彰化為黨籍立委參選人輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

柯文哲也說台獨子女都在國外，對此，賴清德表示，包括柯市長在內，台灣許多人都要感念民主運動人士對台灣的貢獻，今天我們有民主的社會，可以自由的參與選舉，這都是大家共同努力的結果，大家要心存感恩。

▲民進黨副總統候選人賴清德南下彰化為黨籍立委候選人輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨副總統參選人賴清德南下彰化為黨籍立委參選人輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴清德下午前往大村賜福宮後，隨即轉往埤頭合興宮、竹塘大榕樹公兩地參香祈福，並表示來到彰南地區感覺特別親切，尤其他在台南當市長就聽說合興宮媽祖十分靈驗，還笑稱要邀請立委洪宗熠帶隊來台南相互交流、更說參拜三聖佛祖時得到了靈感，似有神明指示，2020英德會贏，洪宗熠立委連任，更呼籲支持者跟民進黨做伙打拚，守護台灣與民主。

生火了！連我媽都用到發光

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