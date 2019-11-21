高虹安：我個人的總統票投宋楚瑜、政黨票投民眾黨

▲高虹安出席民眾黨不分區立委提名人交流茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘安排幕僚進入親民黨和民眾黨的不分區立委提名名單，外界關注，「郭粉」的票將流向何處。台灣民眾黨21日中午舉辦不分區立委提名人的媒體見面會，名列第三的郭家軍、鴻海集團大數據辦公室主任高虹安透露，自己的總統票會投給親民黨總統候選人宋楚瑜，政黨票則投給民眾黨。

高虹安致詞指出，她的政治經歷完全是零，爸爸是綠的、媽媽是藍的，她從小就學聰明當白色，採取非常理性旁觀的角色，科技到政治是非常大轉變，但是同婚、核能議題，以她做大數據背景，應該不是用政黨來分，應該是用宗教或年齡來分，為什麼不是用理性方式決定法案，卻透過藍綠眼鏡來決定結果。

針對外界質疑利益分贓，高虹安也透露，第一次面試時，柯文哲問她博士論文寫什麼，如果郭董給七個名單，如果民眾黨要分贓，就全擺進去，但選了最沒有知名度的她，感謝柯文哲賞識跟郭董割愛，郭台銘一直講捨不得，他的心情可能像嫁女兒一樣，而未來她會以科技立法作為論述背景。

外界關注郭柯未來的動向，高虹安受訪表示，如果走到兩人有歧異的時候，他有盼對能力，有自己的判斷能力，目前郭、柯兩人磨合蠻好的，兩個人都是看數據，在理性論述上都相對開放，民眾黨應該是尊重民意與專業，比較放心加入名單裡面。



至於是否擔心郭柯翻臉？高虹安強調，目前看起來他們兩個是非常有的共識，郭柯翻臉是她要被放進去名單裡面最擔心的事，她自己會比大家都擔心這件事，希望她自己未來扮演橋樑，好好溝通合作。

對於總統票要怎麼投？高虹安表示，她自己不太會去呼籲投什麼，「我個人的話，原本郭不出來我就是不投票啊，睡到中午那種，現在可能真的會投給宋楚瑜」，會傾向把票投給宋楚瑜。

高虹安也說，不過民調上不太樂觀，過去郭柯在三腳督至少有25％，但現在宋的支持度要好好搶救他一下，討厭蔡英文跟韓國瑜的票，雖然有三成，但也不一定要跳出來投票，表態率可能會低，「我也會擔心，可是我的票會給他啦（宋楚瑜），但是政黨票我會投給民眾黨」。

高虹安也說，柯沒有限制他們，不用講也知道柯的想法，從他的發言可以看出一些端倪，知道他會投哪邊。對於自己分裂投票的情形，高虹安解釋，現在民眾對總統票、立委票、政黨票完全是三種思維在投票，總統可能選擇政黨傾向，但是立委可能看哪個人服務有感就投給他，政黨票要更不一樣，講究形象，國民兩黨在不分區名單的爭議，會讓人更願跳出來去投小黨。

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