一枝穿雲箭…黃昭順把韓國瑜變不見！　綠營撿到槍：國民黨跳船潮

▲民進黨議員諷立委黃昭順「一枝穿雲箭，把韓國瑜變不見」。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國民黨左楠區立委候選人黃昭順遭網友質疑，換上最新選舉看板後，就把韓國瑜從廣告中下架，民進黨議員簡煥宗、李柏毅、黃文志、何權峰21日上午特別到看板更換地點朝聖，諷刺立委黃昭順：「一枝穿雲箭，黃昭順把韓國瑜變不見」。黃昭順競選辦公室則回應：「挑撥手法，真令人啼笑皆非！」

民進黨議員李柏毅表示：「我4歲的時候，黃昭順委員就在左營區當選第一任市議員，我今年42歲，如果我46歲的時候，黃昭順委員還在左楠區當立委，那就創下台灣民主自治史上奇蹟！」而一旁的黃文志也表示，黃昭順擔任第一屆市議員時，他都還沒出生。

▲民進黨議員諷立委黃昭順「一枝穿雲箭，把韓國瑜變不見」。（圖／記者許宥孺翻攝）

李柏毅狠酸黃昭順「老謀深算」，指出立委黃昭順在4年前看見劉世芳投入左楠區立委選戰，便不敢正面對決，躲到不分區繼續當立委，而去年年底大選結束，眼見韓國瑜氣勢如虹，又跑回來選左楠區立委，「韓國瑜悄悄的被下架，國民黨是不是準備要跳船了？」

黃昭順競選辦公室則回應：「原來拆下的是初選的看板，與韓ㄧ起的看板多處都有，也有跟張善政三人組的不久會掛上，之前還有跟朱立倫的！幾位網友拿此指黄昭順「下架」韓國瑜，這種挑撥手法，真令人啼笑皆非！」

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