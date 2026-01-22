　
社會 社會焦點 保障人權

屏東佛心房東！月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

在大仁科技大學旁的屏東縣長治鄉，有個約100間房間的租屋學苑，月租金4700元起，房東每天早上幫房客準備免費早餐，房客還可以申請租屋補助，讓房客覺得很貼心，省下不少錢。

▲▼ 佛心房東夫妻提供免費早餐！套房最便宜4700元還可申請租屋補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲大仁科技大學旁的租屋學苑，房東提供免費早餐給房客。（圖／記者陳崑福翻攝）

房東指出，一開始是幫房客辦尾牙，開25桌還有抽獎，但後不是每個房客都有時間參加，於是就把約20多萬的尾牙經費，用來作為每天早餐食材費。早餐也相當豐富，有果汁、鮮奶茶、紅茶、現磨咖啡、吐司、蔥抓餅、玉米濃湯等，每天都不一樣。

▲▼ 佛心房東夫妻提供免費早餐！套房最便宜4700元還可申請租屋補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲房東說，每個月2萬元買材料做早餐給房客吃。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 佛心房東夫妻提供免費早餐！套房最便宜4700元還可申請租屋補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲一開始是辦尾牙跟抽獎，但不是每個人都有時間參加。（圖／記者陳崑福翻攝）

房東說，會有這想法，是因為以6、7年前去日本旅遊一個月，早餐都有一些吐司、水煮蛋、咖啡、紅茶可以吃，想說一個月如果用兩萬塊的預算，材料成本就好了，人工自己的人工，自己來做沒所謂，2萬元去買這些材料，然後可以給住戶吃這個東西，每天都有東西吃是不是很有感，純粹是把這個錢換成每個月去用它，讓大家都有那個住在這邊福利還不錯的感覺，就想說每天弄早餐來吃，買咖啡機買什麼，都慢慢準備，住的人會覺得很便利。

▲▼ 佛心房東夫妻提供免費早餐！套房最便宜4700元還可申請租屋補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲房客自取蔥抓餅。（圖／記者陳崑福翻攝）

員工表示，以月租4700或是5200來講的話，那租屋補助最少都有2400，如果有弱勢的話可能會到3千多、4千多，再吃個早餐的話，真的是租越久賺越多，幾乎是租不用錢，老闆就是說把大家當作一家人，不是以企業的形式在經營，好像是在照顧一家人這樣子，老闆是這樣子照顧我們，那我們也是這樣子服務住戶。

▲▼ 佛心房東夫妻提供免費早餐！套房最便宜4700元還可申請租屋補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲吐司也有花生醬、草莓醬等可以自己塗。（圖／記者陳崑福翻攝）

房客指出，在這邊住快半年，當初來這邊住的時候知道早餐不用錢，住這邊早餐不用錢覺得很好，因為早上都是大家最忙的時候，他們都幫我們把早餐都準備好了，而且還問我們吃不吃得飽，就很貼心，一個月下來，至少可以省下3千多、4千多，而且有提供咖啡，有省很多，而且重點是早上還不用去買早餐，覺得很貼心。

▲▼ 佛心房東夫妻提供免費早餐！套房最便宜4700元還可申請租屋補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲房客說一個月下來，至少可以省下3千。（圖／記者陳崑福翻攝）

也有房客表示，這邊早餐包在房租裡面，住了大概4年，房東提供這個福利，早餐有蛋餅、餃子、炒麵等等，菜單都會寫出來給大家看，覺得相當不錯。

▲▼ 佛心房東夫妻提供免費早餐！套房最便宜4700元還可申請租屋補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲地點在大仁科技大學旁。（圖／記者陳崑福翻攝）

租補公文通知「繳回3年補助」！租屋族傻了

租補公文通知「繳回3年補助」！租屋族傻了

最近傳出有民眾收到政府公文，要求繳回過去領取的租屋補助，原因是租屋處被認定不符合「住家用稅率」，一次被追回3年的補助款，讓人欲哭無淚。對此，一名房產顧問發文，提醒租屋族小心一種情況，那就是建物謄本上的「用途登記」，是否符合租屋補助資格。

情侶租兩房一廳1萬2千元！她靠1招「租金減4800元」

情侶租兩房一廳1萬2千元！她靠1招「租金減4800元」

考慮加入租補！他一算愣住「漲2K才划得來」

考慮加入租補！他一算愣住「漲2K才划得來」

地方政府怨租金補貼突改自籌　國土署：財劃法修法後應編足經費分擔

地方政府怨租金補貼突改自籌　國土署：財劃法修法後應編足經費分擔

距離中科5分鐘　「國安一期好宅」最低月租4700元

距離中科5分鐘　「國安一期好宅」最低月租4700元

