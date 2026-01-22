金正恩表情逐漸母湯！看美女泡澡「笑開懷」　網嘆：原來是重口味

▲金正恩20日前往咸鏡北道鏡城郡溫堡勞動者休養所視察，出席竣工剪綵典禮。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩20日赴咸鏡北道鏡城郡的溫堡勞動者休養所進行視察，對全面翻新的溫泉設施給予高度評價，並出席竣工儀式。此次視察距離他2018年首次到訪已有多年，當時金正恩曾嚴厲批評該溫泉管理不善、設施骯髒。不過，網友也發現北韓官媒釋出的相片，似乎氣氛「相當詭譎」。

根據北韓官媒《朝中社》，溫堡勞動者休養所位於被指定為天然紀念物的溫堡溫泉，是北韓最大規模的溫泉休養設施。金正恩在視察過程中表示，「每個區域都安排得實用且和諧，建築與周邊自然環境相互融合」，並回顧他2018年到訪時，曾對設施的營運與衛生環境提出嚴厲批評，下令進行全面改造。

此次翻新後的溫堡勞動者休養所，不僅在設施與環境上進行提升，還強調結合文化與休閒功能。金正恩在巡視期間表達對改建單位的肯定，「看到這樣成為人民優良休養服務基地的休養所，深感欣慰」，並指示負責人完成設備試營運後，於下月正式開業。

不過，從北韓官媒釋出的相片中可以看到，金正恩視察女湯時，似乎難掩臉上興奮的表情，眼神逐漸母湯。

▲▼金正恩20日前往咸鏡北道鏡城郡溫堡勞動者休養所視察，視察女湯。（圖／翻攝自朝中社）

對此，網友留言酸道，「金正恩也笑得太猥褻了吧」、「原來我們的恩恩喜歡吃重口味」、「難道是想要學曹操臨幸大媽」、「北韓第一夫人李雪主非常火大」、「淫蕩的傢伙，為什麼偏偏視察女湯」、「我國（南韓）男生只要一不小心闖進女廁，就會被當成是性騷犯，但恩恩卻能隨意闖入欣賞」。

據悉，溫堡勞動者休養所的翻新與試營運時程，可能與北韓朝鮮勞動黨即將召開的第9次代表大會時間相近，顯示官方意圖藉由公開成果，強化成就展示與宣傳效果。此次竣工與視察，顯示北韓在文化休閒基礎設施改造上的持續投入，並重視提升人民生活與服務品質。