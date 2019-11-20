韓國瑜又遭爆仁愛路「幸安名廈」　韓辦出面滅火：親戚持有

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜20日被爆出曾買賣台北市大安區仁愛路三段24巷的「幸安名廈」樓中樓，並登記在「李姓屋主」名下，再度引起豪奢風波。對此，韓辦發言人何庭歡上午出面澄清，該房是「親戚持有」。

針對韓國瑜自有住處為何要住大安區親戚家？何庭歡表示，住親戚家的原因有各式各樣的可能。但是，不論是投資還是自住，這是個人的財務規劃，當時韓國瑜夫婦都不是公職人員，他們會有自己的投資或自住規劃。

週刊爆料，韓國瑜和李佳芬夫婦曾在大安森林公園對面巷內的「幸安名廈」社區住過一段時間，後來該房產約以6000萬元賣出，由一名在影視圈的陳姓導演購入。

據地政公開資訊，「幸安名廈」社區頂樓其中一戶樓中樓房產，從1996年到2009年間，確實是由一名李姓屋主所持有，總坪數約60多坪，若以該戶目前銀行設定抵押的5000多萬元貸款計算，實際貸款8成約4000多萬元，若再加上3成的自備頭期款，實際成交價確實約為6000萬元。

韓國瑜目前公布的房產買賣紀錄紀錄，包括第一棟購置的房產是民國82年於鎮江街以700萬購買的，鎮江街房產於民國90年售出，之後民國96年在板橋購買東方明珠4100萬，民國99年購買了內湖的峰哲3900萬，同年將東方明珠賣掉，民國100年購買日升月恆7300萬，民國91年雲林古坑1200萬，於今年爆發農舍爭議因此脫手，以及加拿大宅。

另外，目前韓國瑜居住的自有房產，則是在雲林斗六，也就是說包括鎮江街、板橋東方明珠，內湖峰哲，南港日升月恆，雲林古坑及在韓冰名下加拿大宅，共有六處房產的買賣紀錄。

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